ویدیویی از پایگاه آمریکا در اردن درز کرده که نشان می‌دهد هنگام شلیک موشک از ایران، سربازان آمریکایی پنج دقیقه وقت دارند در محفظه‌های که برای آنها طراحی شده پناه بگیرند. این محفظه‌های به دور از هم طراحی شده تا تعداد تلفات به حداقل برسد. تصاویر لحظات فرار آمریکایی‌ها به این محفظه‌ها را می‌بینید.