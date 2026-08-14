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کد خبر:۱۳۸۹۶۱۶
کد خبر:۱۳۸۹۶۱۶
54724 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران

ویدیویی از پایگاه آمریکا در اردن درز کرده که نشان می‌دهد هنگام شلیک موشک از ایران، سربازان آمریکایی پنج دقیقه وقت دارند در محفظه‌های که برای آنها طراحی شده پناه بگیرند. این محفظه‌های به دور از هم طراحی شده تا تعداد تلفات به حداقل برسد. تصاویر لحظات فرار آمریکایی‌ها به این محفظه‌ها را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
6
پاسخ
وقتی فرمانده کل قوا شون تری (ترامپ) از ترس با اون فضاحت فرار می کنه از این سربازاشون چه انتظاری داری
به قول معروف آدم باید همه چیزش به همه چیزش بخوره
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
6
پاسخ
تجربه زدن داشتند اما تا به حال نخورده بودند و به خاطر همین متعجبند و مات و مبهوت. نوش جانتان! تا بدانید که آن طرف بودن یعنی چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
2
پاسخ
چند صد محفظه باید باشه تا چند هزار آدم رو جا بده؟ با عقل جور در نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
0
پاسخ
پنج دقیقه وقت دارند تا پناه بگیرند یعنی اینکه از لحظه پرتاب مسیر موشک را محاسبه می‌کنند
منتقد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
0
پاسخ
چقدر مجهز .
پرچم کجا بود روی دیوار ؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
1
پاسخ
مانور بود یاحمله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
5
پاسخ
جوری فرار کنید ترسوها و برید تو لانه های موشیتون که دیگه تو غرب آسیا نبینیمتون. برید سراغ همون هم پیاله های آنگلوساکسون موبورتون در کانادا و اروپای غربی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
5
پاسخ
حرومزاده های امریکایی
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