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لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشکهای ایران
ویدیویی از پایگاه آمریکا در اردن درز کرده که نشان میدهد هنگام شلیک موشک از ایران، سربازان آمریکایی پنج دقیقه وقت دارند در محفظههای که برای آنها طراحی شده پناه بگیرند. این محفظههای به دور از هم طراحی شده تا تعداد تلفات به حداقل برسد. تصاویر لحظات فرار آمریکاییها به این محفظهها را میبینید.
گزارش خطا
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وقتی فرمانده کل قوا شون تری (ترامپ) از ترس با اون فضاحت فرار می کنه از این سربازاشون چه انتظاری داری
به قول معروف آدم باید همه چیزش به همه چیزش بخوره
به قول معروف آدم باید همه چیزش به همه چیزش بخوره
تجربه زدن داشتند اما تا به حال نخورده بودند و به خاطر همین متعجبند و مات و مبهوت. نوش جانتان! تا بدانید که آن طرف بودن یعنی چی
چند صد محفظه باید باشه تا چند هزار آدم رو جا بده؟ با عقل جور در نمیاد
پنج دقیقه وقت دارند تا پناه بگیرند یعنی اینکه از لحظه پرتاب مسیر موشک را محاسبه میکنند
جوری فرار کنید ترسوها و برید تو لانه های موشیتون که دیگه تو غرب آسیا نبینیمتون. برید سراغ همون هم پیاله های آنگلوساکسون موبورتون در کانادا و اروپای غربی