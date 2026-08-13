مزدک میرزایی مجری ورزشی اینترنشنال با دوگانه سازی بین شهر موشکی و ساخت ورزشگاه، گفت: «چرا به‌جای ورزشگاه، شهر موشکی می‌سازید؟» اما ظاهراً فراموش کرده اگر ایران قدرت بازدارندگی نداشت، چه چیزی مانع آمریکا و اسرائیل می‌شد تا همان بلایی را که بر سر غزه آوردند، بر سر ایران هم بیاورند؟ این رسانه تلاش می‌کند که اولویت‌های یک ملت را تغییر ‌دهد.