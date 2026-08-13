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کد خبر:۱۳۸۹۶۱۵
کد خبر:۱۳۸۹۶۱۵
74381 بازدید
نظرات: ۲۳
نبض خبر

اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی

مزدک میرزایی مجری ورزشی اینترنشنال با دوگانه سازی بین شهر موشکی و ساخت ورزشگاه، گفت: «چرا به‌جای ورزشگاه، شهر موشکی می‌سازید؟» اما ظاهراً فراموش کرده اگر ایران قدرت بازدارندگی نداشت، چه چیزی مانع آمریکا و اسرائیل می‌شد تا همان بلایی را که بر سر غزه آوردند، بر سر ایران هم بیاورند؟ این رسانه تلاش می‌کند که اولویت‌های یک ملت را تغییر ‌دهد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مزدک میرزایی ویدیو ورزشگاه شهر موشکی ایران اینترنشنال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
9
25
پاسخ
مزدک حرف نامربوط زیاد میزنه ، حرفهاش رو جدی نگیرید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
مردک میرزایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
8
23
پاسخ
اگه اینو نگه نون از کجا بگیره بخوره
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
8
10
پاسخ
نه اینکه نمی دونه موشک داشتن بازدارندگی میاره می دونه میخواد موشک نباشه که ایران ضعیف باشه آمریکا مثل بقیه جاها تسلط پیدا کنه روش بعد امثال این آقا فقط بیان برن بیان برن همین حالا مردم هم کشته بشن نابود بشن جهنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
9
17
پاسخ
حالم از دیدن قیافش و شنیدن صدای نحسش بهم می خوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
9
16
پاسخ
مزدک میرزایی وطن فروش خبیث نادان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
6
9
پاسخ
ورزشگاه به چه دردی میخورد؟ به هیچ درد.تنها برای ادهای پول دارها هستش معمولا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
6
12
پاسخ
ما هم به شهر موشکی نیاز داریم، هم به دانشگاه و مدرسه، هم به بیمارستان و هم به کارخانه و نیروگاه و این دشمن ما اسرائیل است که می خواهد ما هیچکدام را نداشته باشیم.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
7
9
پاسخ
جلوی یک چنین انسانهای وطن فروش نمک نشناسی یونجه هم حیف است بریزیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
6
9
پاسخ
این یارو اسم واقعیش مردک گمراهی ست . موقعی که ایران بود بزرگترین هنرش گزارشگری بو‌د حالا چی شده در امور دیگه از جمله ساخت ورزشگاه بجای تونل موشکی اظهار نظر میکنه ؟ علاوه بر بی وطنی بی شعور هم هست ، اگر همین توان موشکی نبود معلوم نبود الان در چه وضعیتی بودیم
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
7
12
پاسخ
یک کلام از مادر عروس
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