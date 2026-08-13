نبض خبر
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرهای موشکی
مزدک میرزایی مجری ورزشی اینترنشنال با دوگانه سازی بین شهر موشکی و ساخت ورزشگاه، گفت: «چرا بهجای ورزشگاه، شهر موشکی میسازید؟» اما ظاهراً فراموش کرده اگر ایران قدرت بازدارندگی نداشت، چه چیزی مانع آمریکا و اسرائیل میشد تا همان بلایی را که بر سر غزه آوردند، بر سر ایران هم بیاورند؟ این رسانه تلاش میکند که اولویتهای یک ملت را تغییر دهد.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مزدک میرزایی ویدیو ورزشگاه شهر موشکی ایران اینترنشنال
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مزدک حرف نامربوط زیاد میزنه ، حرفهاش رو جدی نگیرید
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
نه اینکه نمی دونه موشک داشتن بازدارندگی میاره می دونه میخواد موشک نباشه که ایران ضعیف باشه آمریکا مثل بقیه جاها تسلط پیدا کنه روش بعد امثال این آقا فقط بیان برن بیان برن همین حالا مردم هم کشته بشن نابود بشن جهنم
ورزشگاه به چه دردی میخورد؟ به هیچ درد.تنها برای ادهای پول دارها هستش معمولا
ما هم به شهر موشکی نیاز داریم، هم به دانشگاه و مدرسه، هم به بیمارستان و هم به کارخانه و نیروگاه و این دشمن ما اسرائیل است که می خواهد ما هیچکدام را نداشته باشیم.
این یارو اسم واقعیش مردک گمراهی ست . موقعی که ایران بود بزرگترین هنرش گزارشگری بود حالا چی شده در امور دیگه از جمله ساخت ورزشگاه بجای تونل موشکی اظهار نظر میکنه ؟ علاوه بر بی وطنی بی شعور هم هست ، اگر همین توان موشکی نبود معلوم نبود الان در چه وضعیتی بودیم