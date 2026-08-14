ایرج خواجه امیری

ایرج خواجه‌امیری، از ماندگارترین صدا‌های موسیقی ایران و چهره‌ای اثرگذار در آواز ایرانی، پس از بیش از هفت دهه فعالیت هنری در ۹۴سالگی درگذشت. او با صدای قدرتمند، تحریر‌های دقیق و اجرای آثار ماندگار در رادیو، سینما و موسیقی ایرانی، جایگاهی کم‌نظیر در حافظه چند نسل از ایرانیان به جا گذاشت؛ میراثی که با خاموشی حنجره‌اش، همچنان در خاطره‌ها طنین‌انداز خواهد بود.