ایرج خواجه امیری
ایرج خواجهامیری، از ماندگارترین صداهای موسیقی ایران و چهرهای اثرگذار در آواز ایرانی، پس از بیش از هفت دهه فعالیت هنری در ۹۴سالگی درگذشت. او با صدای قدرتمند، تحریرهای دقیق و اجرای آثار ماندگار در رادیو، سینما و موسیقی ایرانی، جایگاهی کمنظیر در حافظه چند نسل از ایرانیان به جا گذاشت؛ میراثی که با خاموشی حنجرهاش، همچنان در خاطرهها طنینانداز خواهد بود.
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