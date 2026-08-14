برای ما ایرانی‌ها، فرش فقط یک کف‌پوش نیست! بخشی از فرهنگ، هنر و هویت ماست. شاید به همین دلیل، حضور فرش‌های ایران در یک فشن‌شو جهانی، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

به گزارش تابناک، گلیب گاسانوف طراح گرجستانی، در هفته مد کپنهاگ، با استفاده از فرش‌هایی از شمال ایران و آسیای مرکزی یک مسیر رانوی برای کت‌واک مدل‌ها طراحی کرده بود.

اما نکته قابل‌توجه فشن‌شو این بود که مدل‌ها با کفش روی فرش‌ها راه نرفتند و با جوراب‌های دست‌بافت بر روی آن‌ها حرکت کردند.