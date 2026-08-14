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ادای احترام به فرش ایرانی در یک فشن‌شو جهانی + عکس

برای ما ایرانی‌ها، فرش فقط یک کف‌پوش نیست! بخشی از فرهنگ، هنر و هویت ماست. شاید به همین دلیل، حضور فرش‌های ایران در یک فشن‌شو جهانی، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۱۳
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6840 بازدید
فشن شو

به گزارش تابناک، گلیب گاسانوف طراح گرجستانی، در هفته مد کپنهاگ، با استفاده از فرش‌هایی از شمال ایران و آسیای مرکزی یک مسیر رانوی برای کت‌واک مدل‌ها طراحی کرده بود.

اما نکته قابل‌توجه فشن‌شو این بود که مدل‌ها با کفش روی فرش‌ها راه نرفتند و با جوراب‌های دست‌بافت بر روی آن‌ها حرکت کردند.

 

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