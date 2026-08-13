دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پس فردا شنبه، اول ماه ربیع‌الاول سال ۱۴۴۸ هجری قمری خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری حوزه، دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله العظمی سیستانی در نجف اشرف اعلام کرد که فردا جمعه تکمیل‌کننده ماه صفر (سی‌امین روز) بوده و روز شنبه ۱۵ آگوست ۲۰۲۶ (۲۴ مرداد ۱۴۰۵) اولین روز از ماه ربیع الاول سال ۱۴۴۸ هجری قمری خواهد بود.

شایان ذکر است ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری نیز شامگاه امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که هلال ماه در برخی از مناطق با چشم مسلح رؤیت شده است و بر این اساس فردا جمعه اول ربیع‌الاول سال ۱۴۴۸ هجری قمری است. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.