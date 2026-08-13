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غرق‌شدگی پدر و پسر در سد حسین‌آباد کالپوش

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از غرق‌شدگی پدر و پسر در سد حسین‌آباد کالپوش میامی خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۰۸
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غرق شدگی

به گزارش تابناک، مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعت ۱۵:۱۸ روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، حادثه غرق‌شدگی در سد حسین‌آباد کالپوش به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه یک پسربچه ۱۰ ساله دچار غرق‌شدگی شد و پدر حدوداً ۴۰ ساله وی نیز پس از خارج شدن از آب، در شرایط وخیمی قرار داشت.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: تیم اورژانس نردین بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را برای پدر کودک آغاز کرد و همزمان وی به درمانگاه حسین‌آباد کالپوش منتقل شد.

عظیمی با اشاره به حضور پایگاه‌های اورژانس نردین و سوداغلن در این عملیات، بیان کرد: هماهنگی‌های لازم برای ادامه روند درمان و انتقال مصدومان نیز انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه این حادثه یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت که مصدوم برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

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سمنان شاهرود کالپوش غرق شدن غرق شدگی سد شنا در سد
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