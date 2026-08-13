ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج واشنگتن به خاورمیانه به عنوان جایگزین یواس‌اس آبراهام لینکلن، در چارچوب یک برنامه از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای جابه‌جایی ناوها است. این را مقامات آمریکایی آشنا با موضوع تأیید کرده‌اند‌.

به گزارش تابناک، وال استریت ژورنال نوشت: ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج واشنگتن به خاورمیانه به عنوان جایگزین یواس‌اس آبراهام لینکلن، در چارچوب یک برنامه از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای جابه‌جایی ناوها است. این را مقامات آمریکایی آشنا با موضوع تأیید کرده‌اند‌.

در ادامه این مطلب آمده: یواس‌اس لینکلن مأموریتی طولانی مدت را با توقف‌های اندک در بنادر پشت سر گذاشته است که باعث شده قانونگذاران نگرانی‌هایی را درباره شرایط زندگی در این ناو مطرح کنند.

ناو لینکلن مأموریت برنامه‌ریزی شده خود را در ماه نوامبر آغاز کرد و در ماه ژانویه، پیش از جنگ ایالات متحده علیه ایران، به خاورمیانه منتقل شد. این ناو و هواپیماهای مستقر بر روی آن نقشی کلیدی در کارزار بمباران «عملیات خشم حماسی» (Operation Epic Fury) ایالات متحده ایفا کردند و از آن زمان تاکنون، این ناو در محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا نیز مشارکت داشته است.

فشار بالای عملیات‌ها و تنش ناشی از مأموریت طولانی مدت بر ملوانان سنگینی کرده است. این مطلب را قانون‌گذارانی مطرح کرده‌اند که از پنتاگون درخواست اطلاعات بیشتری درباره شرایط زندگی و گزارش‌های مربوط به مشکلات روانی در میان خدمه این ناو دارند.

به گفته سناتور ریچارد بلومنتال (دمکرات از کنتیکت)، که نام‌های به وزیر دفاع پیت هگست و سرپرست وزارت نیروی دریایی هانگ کائو نوشته است، ناو لینکلن بیش از ۲۵۰ روز در مأموریت به سر برده و طی ۲۰۰ روز در هیچ بندری توقف نداشته است که رکوردی برای روزهای متوالی در دریا محسوب میشود.

سناتور ریچارد بلومنتال در نامهای به مقامات ارشد نظامی، به شرایط رو به زوال در این ناو اشاره کرد.

بلومنتال نوشته است: «گزارش‌های گسترده‌ای از کمبود لوازم اولیه، آلودگی آب، مشکلات لوله کشی، افت سلامت روان، نگرانی های ایمنی در عرشه و اختلال در سیستم پستی وجود دارد که باعث شده بسیاری از بسته های مراقبتی ارسالی به کشتی برای ماه ها در مسیر گم شوند.»

نماینده مارلین استوتزمن (جمهوریخواه از ایندیانا) نیز گفت که قصد دارد از پنتاگون و کاخ سفید درخواست به‌روزرسانی اطلاعات کند. او در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان در روز پنجشنبه اظهار داشت: «در نهایت، ما میدانیم که کسانی که خدمت میکنند باید این آسودگی خاطر را داشته باشند که به درستی از آنها مراقبت میشود.»

به گفته یک مقام آمریکایی، برنامه جابه‌جایی ناوها پیش از آنکه نگرانی‌ها در مورد شرایط زندگی مطرح شود، از پیش تعیین شده بود.

خبرگزاری اماس ناو (MS Now) اوایل این ماه گزارش داد که ملوانان با شرایط سخت از جمله کمبود مواد غذایی و تمام شدن خمیردندان و صابون مواجه هستند. قانونگذاران میگویند از گزارش‌هایی مبنی بر فرسودگی و افت سلامت روان ملوانان بدون توقف‌های مکرر در بنادر، نگران هستند.

نیروی دریایی آمریکا بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر درباره شرایط موجود در این ناو پاسخی نداد.

ناو یواس‌اس جرج واشنگتن، که پایگاه آن در ژاپن است، در هفته‌های اخیر در اقیانوس آرام فعالیت داشته است. بر اساس اطلاعات منابع باز، این ناو به همراه ناوشکن‌های موشک انداز خود، هفته جاری از تنگه مالاکا عبور کرده است.