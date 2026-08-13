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کد خبر:۱۳۸۹۶۰۲
کد خبر:۱۳۸۹۶۰۲
49271 بازدید
نظرات: ۴۲
نبض خبر

رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!

رضا رشیدپور با انتشار ویدیویی مدعی شد وحید جلیلی قائم مقام صداوسیما مانع از کار کردن او در صداوسیما شده و جواد رمضان نژاد رئیس ساترا نیز مانع از حضور او در پلتفرم‌ها (وی او دی) شده است. این مجری پیشین صداوسیما وضعیت مخاطب صداوسیما و ترک تازی ماهواره‌‌های فارسی زبان را نتیجه همین مدل مدیریت صداوسیما خواند. اظهارات رشیدپور را می‌بینید و می‌شموید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر رضا رشیدپور صداوسیما وحید جلیلی جواد رمضان نژاد ویدیو حسینیه هنر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
12
25
پاسخ
دست جلیلی درد نکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ما مردم هم اجازه نمیدیم بری تو صدا و سیما
امیر خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
20
22
پاسخ
تنها کار مثبتی که وحید جلیلی و امثال جلیلی ها می توانند انجام دهند چیدن دم امثال شما سلبریتی های نمک نشناسی هست که همیشه خدا نعل واونه می زنید و ملت و مملکت و اعتقادات را فدای شهرت و اعتبار خودتان می کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
9
21
پاسخ
برو کار پیدا کن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
9
21
پاسخ
جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
9
20
پاسخ
برو بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
10
23
پاسخ
دم هرکس اجازه نمی ده تو کار کنی گرم
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
26
13
پاسخ
کاش کسایی مثل رضا رشیدپور و فردوسی پور و رامبد جوان و رضا و خیلیای دیگه با هم یه شبکه راه بندازن حتی با ثبت در کشور خارجی حداقل ایرانیا یه شبکه تلویزیونی به درد بخور داشته باشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
کامنت بسیار بی معنا و سخیفی بود!!
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
11
15
پاسخ
چطوره ایشون یه شبکه مستقل و خصوصی راه بندازه ببینیم شبکه ایشون پر مخاطب تره یا برنامه پاورقی شهبازی :)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
قطعا شهبازی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
درود بر پاورقی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
8
22
پاسخ
از جلیلی خوشم نمیومد ولی همین که نذاشته کار کنی یعنی کارش درسته! هنوز غوغای روحانی نگرت توی گوشمونه!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
14
22
پاسخ
اگه جلیلی نبود شما اصلاح طلبها به کی گیر میدادید؟
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