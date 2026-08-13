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رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمیدهد کار کنم!
رضا رشیدپور با انتشار ویدیویی مدعی شد وحید جلیلی قائم مقام صداوسیما مانع از کار کردن او در صداوسیما شده و جواد رمضان نژاد رئیس ساترا نیز مانع از حضور او در پلتفرمها (وی او دی) شده است. این مجری پیشین صداوسیما وضعیت مخاطب صداوسیما و ترک تازی ماهوارههای فارسی زبان را نتیجه همین مدل مدیریت صداوسیما خواند. اظهارات رشیدپور را میبینید و میشموید.
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دست جلیلی درد نکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تنها کار مثبتی که وحید جلیلی و امثال جلیلی ها می توانند انجام دهند چیدن دم امثال شما سلبریتی های نمک نشناسی هست که همیشه خدا نعل واونه می زنید و ملت و مملکت و اعتقادات را فدای شهرت و اعتبار خودتان می کنید .
کاش کسایی مثل رضا رشیدپور و فردوسی پور و رامبد جوان و رضا و خیلیای دیگه با هم یه شبکه راه بندازن حتی با ثبت در کشور خارجی حداقل ایرانیا یه شبکه تلویزیونی به درد بخور داشته باشن
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ناشناس| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چطوره ایشون یه شبکه مستقل و خصوصی راه بندازه ببینیم شبکه ایشون پر مخاطب تره یا برنامه پاورقی شهبازی :)
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ناشناس| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
از جلیلی خوشم نمیومد ولی همین که نذاشته کار کنی یعنی کارش درسته! هنوز غوغای روحانی نگرت توی گوشمونه!!