رضا رشیدپور با انتشار ویدیویی مدعی شد وحید جلیلی قائم مقام صداوسیما مانع از کار کردن او در صداوسیما شده و جواد رمضان نژاد رئیس ساترا نیز مانع از حضور او در پلتفرم‌ها (وی او دی) شده است. این مجری پیشین صداوسیما وضعیت مخاطب صداوسیما و ترک تازی ماهواره‌‌های فارسی زبان را نتیجه همین مدل مدیریت صداوسیما خواند. اظهارات رشیدپور را می‌بینید و می‌شموید.