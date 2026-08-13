عکس: دیدار رئیس‌جمهور با آیت‌الله سید حسن خمینی

همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با حضور در حسینیه جماران با آیت‌الله سید حسن خمینی دیدار کرد و ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه نساءالسادات آل‌یاسین، همسر آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی با خانواده ایشان نیز ابراز همدردی کرد.