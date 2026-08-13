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کد خبر: ۱۳۸۹۶۰۰
بازدید: ۱۲۸۰۳

عکس: دیدار رئیس‌جمهور با آیت‌الله سید حسن خمینی

همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با حضور در حسینیه جماران با آیت‌الله سید حسن خمینی دیدار کرد و ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه نساءالسادات آل‌یاسین، همسر آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی با خانواده ایشان نیز ابراز همدردی کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس جمهور دکتر مسعودپزشکیان مرحومه نساءالسادات آل یاسینف آیت‌الله سید حسن خمینی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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