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بیانات علما و مراجع تقلید در دیدار حسین طائب

حجت الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۹۹
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حسین طائب

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفان امروز صبح به منظور دیدار با علما و مراجع تقلید شیعیان به شهر مقدس قم سفر کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان در برنامه سفر خود به قم، با حضور در دفتر تنی چند از مراجع عظام با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ادامه گزیده‌ای از سخنان مراجع تقلید در این دیدارها آمده است:

آیت‌الله مکارم شیرازی: بسیج شجره طیبه‌ای است که مردم و کشور در طول سال‌ها از ثمرات آن بهره‌مند شده‌اند.

آیت‌الله سبحانی: ثبت‌نام ده‌ها میلیونی «جانفدا» تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای از ظرفیتی عظیم است که می‌تواند بسیج را از یک تشکیلات به یک فرهنگ فراگیر ملی تبدیل کند. 

آیت‌الله سعیدی: بسیج باید کاری کند تا شادابی و نشاط در جامعه بیشتر دیده شود.

آیت‌الله اجاق‌نژاد: مسجد می‌تواند حلقه اتصال مردم و میدان نقش‌آفرینی آنان باشد

آیت‌الله حسینی بوشهری: ریشه بخشی از پیشرفت ایران در همان روحیه‌ای است که نامش «بسیجی» است؛ روحیه‌ای که از جهاد، مسئولیت‌پذیری و حضور فعال مردم شکل گرفته است

آیت‌الله خاتمی: انتصابات اخیر فرماندهی معظم کل قوا، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک آرایش تازه برای مقابله با دشمن است؛ آرایشی که باید امید دشمن را به یأس تبدیل کند.

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حسین طائب سازمان بسیج مستضفین انتصاب قم مراجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی
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