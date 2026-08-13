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کد خبر:۱۳۸۹۵۹۶
کد خبر:۱۳۸۹۵۹۶
22434 بازدید
نظرات: ۵
جنگ افزار

تصاویر استقرار پدافند هوایی ایرانی در ارمنستان

پس از موفقیت پدافند هوایی ایران در مواجهه با دشمن، تقاضا برای این پدافند هوایی افزایش یافته است. در همین زمینه وزارت دفاع ارمنستان تصاویری منتشر کرد که نشان می‌داد پرسنل نظامی در حال آموزش با سامانه‌های موشکی زمین به هوای تازه خریداری شده ایرانی و هندی هستند. این رزمایش‌ها شامل سامانه پدافند هوایی کوتاه‌برد مجید ایران، با نام محلی «عقرب»، در کنار سامانه میان‌برد آکاش هند، با نام جدید «لینکس» بود. این خریدها در حالی صورت می‌گیرد که ایروان به دنبال تنوع بخشیدن به مشارکت‌های دفاعی خود و تعمیق روابط امنیتی با تهران است.
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برچسب‌ها:
جنگ افزار پدافند هوایی سامانه مجید ارمنستان ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
7
12
پاسخ
فعلا فوت کوزه گری را نفروشید چون آمریکایی ها خیلی زرنگ هستند و سو استفاده می کنند مگر اینکه پول خوبی بدهند و قول بدهند سیستم را در اختیار آمریکا قرار ندهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
6
17
پاسخ
خوب بود درود بر شما ارامنه بخصوص هم وطنانمان خلبان شهید مگنولیان در جنگ تحملی ۸ سال وسایر شهدای ارامنه شهدای ایران زمین وشهید امام قائد مان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
4
14
پاسخ
البته باید مواظب باشیم ، تجهیزات استراتژیک مان را به کسی ندهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
4
پاسخ
یکی پراید میسازه یکی هم پهپادی میسازه که همه حتی ابرگودرتها از روش کپی میکنن
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
3
3
پاسخ
این شد یه حرکت درست
امیدوارم به زودی شاهد پایگاه کامل در اون منطقه باشیم .
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