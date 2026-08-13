تصاویر استقرار پدافند هوایی ایرانی در ارمنستان

پس از موفقیت پدافند هوایی ایران در مواجهه با دشمن، تقاضا برای این پدافند هوایی افزایش یافته است. در همین زمینه وزارت دفاع ارمنستان تصاویری منتشر کرد که نشان می‌داد پرسنل نظامی در حال آموزش با سامانه‌های موشکی زمین به هوای تازه خریداری شده ایرانی و هندی هستند. این رزمایش‌ها شامل سامانه پدافند هوایی کوتاه‌برد مجید ایران، با نام محلی «عقرب»، در کنار سامانه میان‌برد آکاش هند، با نام جدید «لینکس» بود. این خریدها در حالی صورت می‌گیرد که ایروان به دنبال تنوع بخشیدن به مشارکت‌های دفاعی خود و تعمیق روابط امنیتی با تهران است.