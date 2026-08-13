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کد خبر: ۱۳۸۹۵۹۵
بازدید: ۹۰۰۱

عکس: مراسم سوگواری امام رضا(ع) با حضور مردم در بیوت مراجع

همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور مراجع تقلید، علما، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم در بیوت مراجع برگزار شد و حاضران در سوگ هشتمین امام شیعیان به عزاداری و مرثیه‌سرایی پرداختند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری شهادت امام رضاعلیه السلام مراجع
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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