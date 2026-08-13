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حمله توپخانه‌ای عربستان به روستاهای شمال یمن

عربستان سعودی روستاهای مناطق مرزی صعده در شمال یمن را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۹۱
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حمله عربستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا از سبانت، عربستان پنجشنبه‌شب روستاهای منطقه «غور المشوات» شهرستان مرزی «غمر» واقع در غرب استان صعده (شمال یمن) را با چندین گلوله توپ هدف قرار داده است.

عربستان اوسط هفته جاری همم مناطق روستایی غور المشوات را هدف حملات توپخانه ای قرار داده بود.

نیروهای مسلح یمن عصر امروز (پنجشنبه) با دو پهپاد، پالایشگاه آرامکو در منطقه جیزان را هدف قرار دادند.

یک منبع یمنی گفت: این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت یمن توسط عربستان در استان‌های صعده و حجه انجام شد.

منبع مذکور تأکید کرد نیروهای مسلح یمن همچنان با پاسخ قاطع به هرگونه نقض حاکمیت یا تجاوزی که کشور و مردم ما را هدف قرار دهد، به وظایف خود عمل می‌کنند.

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