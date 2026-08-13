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پیام وزیر ورزش برای نایب قهرمانی دختران وزنه‌بردار ایران

وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی وزنه برداری دختران و پسران نوجوان ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی پیام تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۹۰
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وزیر ورزش

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی، نایب‌قهرمانی دختران ایران در وزنه‌برداری نوجوانان آسیا را موفقیتی جدید برای ورزش کشور و نشانه‌ای از آینده روشن وزنه‌برداری بانوان دانست و از نایب‌قهرمانی پسران نیز تقدیر کرد.

متن پیام دکتر دنیامالی به شرح زیر است:

آنگاه که عرصه رقابتی وزنه‌برداری نوجوانان دختر آسیا برای دختران ایران‌زمین، به کسب ۶ نشان طلا، ۳ نقره و ۳ برنز منجر شد، نشانی روشن از عزت و اقتدار کشورمان در ورزش قاره کهن پدیدار گشت و این افتخار جدید و نخستین، نمودی از امید به نسلی پرافتخار برای وزنه‌برداری بانوان ایران است.

این موفقیت که در یک رقابت نزدیک به دست آمد، بدون شک به پشتوانه برنامه‌ریزی و ظرفیت ورزش ایران در این رشته قدرتی و استقامتی حاصل شده است.

این موفقیت را به قهرمانان، کادر فنی و سرپرستی، همچنین کادر مدیریتی فدراسیون، خانواده گرانقدر ملی‌پوشان و جامعه پرافتخار وزنه‌برداری ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.

از نایب‌قهرمانی پسران وزنه‌بردار نیز بسیار خرسندم و عملکرد آنها را ارج می‌نهم و عناوین به‌دست‌آمده را به این عزیزان نیز تبریک می‌گویم.

امید و انتظار دارم که وزنه‌برداری همچنان مسیر موفقیت را، حتی بهتر و با قدرت بیشتر، ادامه دهد.

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احمد دنیامالی وزیر ورزش پیام تبریک دختران وزنه بردار نایب قهرمانی
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