چکیده‌ای از شش ویدیو یک خانواده‌ از خانه‌شان که در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل توسط هواگردهای دشمن هدف قرار گرفت و وضعیت این خانه و خانواده را که طی چند ماه توسط فرزند این خانواده منتشر شده، به ترتیب زمان انتشار در تابناک می‌بینید.