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کد خبر:۱۳۸۹۵۸۵
کد خبر:۱۳۸۹۵۸۵
41641 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد

چکیده‌ای از شش ویدیو یک خانواده‌ از خانه‌شان که در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل توسط هواگردهای دشمن هدف قرار گرفت و وضعیت این خانه و خانواده را که طی چند ماه توسط فرزند این خانواده منتشر شده، به ترتیب زمان انتشار در تابناک می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
4
پاسخ
بزار فعلا به فردوسی پور برسن اون واجب تره
نخبه کشور از دست نره و همچنین رای ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
4
پاسخ
مرسی از انتشار مشکل ایشون
تابناک لطفا پیگیری کن چرا به این هموطن رسیدگی نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
6
پاسخ
عمو ترامپ قرار نبود ویلا تحویل بده
کمک همین هست دیگه
ب اینتر نشنال بگو...
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
0
پاسخ
جنگ تحمیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
4
پاسخ
قابل توجه سطلی ها
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