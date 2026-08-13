نبض خبر
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده از خانهشان که بمباران شد
چکیدهای از شش ویدیو یک خانواده از خانهشان که در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل توسط هواگردهای دشمن هدف قرار گرفت و وضعیت این خانه و خانواده را که طی چند ماه توسط فرزند این خانواده منتشر شده، به ترتیب زمان انتشار در تابناک میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران بمباران ویدیو حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل غیرنظامیان
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غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
بزار فعلا به فردوسی پور برسن اون واجب تره
نخبه کشور از دست نره و همچنین رای ها
نخبه کشور از دست نره و همچنین رای ها
مرسی از انتشار مشکل ایشون
تابناک لطفا پیگیری کن چرا به این هموطن رسیدگی نشده
تابناک لطفا پیگیری کن چرا به این هموطن رسیدگی نشده
عمو ترامپ قرار نبود ویلا تحویل بده
کمک همین هست دیگه
ب اینتر نشنال بگو...
کمک همین هست دیگه
ب اینتر نشنال بگو...