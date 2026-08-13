عکس | دیدار پزشکیان با سید حسن خمینی
ظهر امروز، پنجشنبه ۲۲ مرداد، همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران با حضور در جماران با آیتالله سید حسن خمینی دیدار کرد.
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به گزارش تابناک، ظهر امروز، پنجشنبه ۲۲ مرداد، همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران با حضور در جماران با آیتالله سید حسن خمینی دیدار کرد.
رئیسجمهور در این دیدار، ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت مرحومه نساءالسادات آلیاسین، همسر آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی(ره) و مادر همسر آیتالله سید حسن خمینی، با ایشان و خانواده محترمشان ابراز همدردی کرد.
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