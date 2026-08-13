واکنش قوه قضاییه به ادعای معاندین درباره ارتکاب جنایت

قوه قضاییه اعلام کرد: پس از درج ادعاهایی از سوی حساب‌های کاربری معاند در مورد ارتکاب جنایت علیه یک فرد حافظ امنیت به اسم سعید کاظمی در روز گذشته، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، عناصر رسانه‌ای معاند از روز گذشته ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.

پس از طرح این ادعا موضوع در مراجع مختلف مورد پرس و جو قرار گرفت و مشخص شد ا