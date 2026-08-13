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واکنش سخنگوی دولت به درگذشت پهلوان آواز ایران

سخنگوی دولت گفت: صدای استاد «ایرج» بخشی از میراث شنیداری ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۸۱
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3919 بازدید
ایرج

به گزارش تابناک، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«صدای استاد «ایرج» بخشی از میراث شنیداری ایران است؛ صدایی که در طول دهه‌ها با زندگی و لحظه‌های چند نسل از ایرانیان همراه شد و جای خود را در حافظه فرهنگی این سرزمین باز کرد.

درگذشت استاد حسین خواجه‌امیری را به خانواده ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و دوستداران موسیقی ایرانی تسلیت می‌گویم.»

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فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت حسین خواجه امیری ایرج خواننده قدیمی خواننده پیشکسوت
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tabnak.ir/005pUb
tabnak.ir/005pUb