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سرعت کاهش زاد و ولد در کشور به روایت وحید دستجردی
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت آمارهای نگران کنندهای از شدت کاهش ثبت ولادت در کشورهای طی چند سال اخیر داد که نشان میدهد با وجود مشوقهای متعدد برای زاد و ولد، اوضاع تغییر نکرده است؛ وضعیتی که یادآور میشود تا شرایط اقتصادی بهبود معناداری پیدا نکند، مشوقهایی مثل کمک هزینه به مادران تاثیری در تصمیم برای فرزندآوری نخواهد داشت. روایت وحید دستجردی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مرضیه وحید دستجردی فرزندآوری زاد و ولد ویدیو
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