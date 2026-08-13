به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهسا بهشتی، نماینده دختران ایران در دسته به‌اضافه ۷۷ کیلوگرم نوجوانان و دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان، در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند عملکردی درخشان داشت و با کسب سه مدال طلا، قهرمان دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان آسیا شد.

بهشتی در حرکت یک‌ضرب هر سه تلاش خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و وزنه‌های ۱۰۶، ۱۰۸ و ۱۱۳ کیلوگرم را مهار کرد تا با ثبت ۱۱۳ کیلوگرم، عنوان نخست و مدال طلای یک‌ضرب را به دست آورد.

او در دوضرب نیز نمایش موفقی داشت و ابتدا وزنه‌های ۱۳۶ و ۱۴۲ کیلوگرم را بالای سر برد. در تلاش سوم نیز وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را انتخاب کرد و با ثبت رکورد نهایی ۱۴۸ کیلوگرم، دومین مدال طلای خود را کسب کرد.

بهشتی در مجموع با حدنصاب ۲۶۱ کیلوگرم نیز در جایگاه نخست ایستاد تا با سه مدال طلا، یکی از چهره‌های موفق کاروان ایران در این رقابت‌ها باشد.