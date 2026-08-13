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کد خبر:۱۳۸۹۵۷۶
کد خبر:۱۳۸۹۵۷۶
75229 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال

چهار ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال در تعطیلات و سرنوشت خودروهایی که سعی کرده بودند برای گرفتار نشدن در ترافیک زودتر به جاده بزنند را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جاده شمال تعطیلات بزرگراه تهران -شمال جاده چالوس ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
1
68
پاسخ
7 سال که دیگه شمال نمیرم
آخه خبری هم نیست اونجا
اون آب و هوای قبل و دنجی آرامش دیگه در خواب باید ببیینم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
15
42
پاسخ
قشر بی غم جامعه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
به مدل ماشینها نگاه کن
متوجه میشی همه قشر درجه دو و سه جامعه ن و پر غم
ب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
بی فکر اگر می گفتی بهتر بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
همش تقصیر پایداری چی هاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
از نظر شما حق هیچ خوشی ندارن خدا آفریده برای بدبختی
محسن
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
4
9
پاسخ
خوب بنزین تقریبا مجانی هست ‌ و این افراد پولدار هم هر روز پولدار تر میشن. چرا نرن تفریح؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
برای شمال رفتن لازم نیست حتما کارخونه دار باشی بنرزین هم مال خودشونه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
3
12
پاسخ
یک سئوال: هدف از تعطیلی های ایام مذهبی مثلا شهادت بزرگان دین چیه؟ غیر از این است که مردم عزاداری کنند و شعائر دینی را به جای آورند؟ آخه این مردم که در این احوال نیستند. اینها دنبال تفریح هستند (که به خودی خود چیز بدی هم نیست) اما با هدف تعطیلی کشور هم خوانی ندارد. بهتر نیست برای کمک به اقتصاد کشور، این تعطیلی ها حذف شود؟
سبزه بن رودسری
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
2
5
پاسخ
من خودم بچه شمالم الان ۱۱ ساله که پامو شمال نذاشتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
3
11
پاسخ
بنزین که مفت باشه همین میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
4
پاسخ
تمام تهرانی هایی که شمال ویلا دارند موقع تعطیلات برمیگردن تهران
مردم که رفتند میرن ویلاشون
خواستم بگم اونکه الان میره …..
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
4
پاسخ
با وضعیت قیمت هواپیما
قیمت قطار
قیمت بنزین
جااایی دیگر جز شمال نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
5
پاسخ
نیایید شمال نیایید شمال فقط بزارید ما بریم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hamid
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
11
پاسخ
متاسفانه عده ای که فقر فرهنگی هم دارند ، باعث هرج و مرج و ناراحتی مردم خطه گیلان شدند و هر روز دعوا و ناراحتی را مشاهده میکنیم . خواهشا مراعات کنید . آیا باید با رکابی و شلوارک در صف نان و تهیه مواد غذایی باشید؟؟؟
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