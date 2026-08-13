نبض خبر
4 ویدیو از وضعیت عجیب جادههای شمال
چهار ویدیو از وضعیت عجیب جادههای شمال در تعطیلات و سرنوشت خودروهایی که سعی کرده بودند برای گرفتار نشدن در ترافیک زودتر به جاده بزنند را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جاده شمال تعطیلات بزرگراه تهران -شمال جاده چالوس ویدیو
غیر قابل انتشار: ۵
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انتشار یافته: ۱۷
7 سال که دیگه شمال نمیرم
آخه خبری هم نیست اونجا
اون آب و هوای قبل و دنجی آرامش دیگه در خواب باید ببیینم
آخه خبری هم نیست اونجا
اون آب و هوای قبل و دنجی آرامش دیگه در خواب باید ببیینم
قشر بی غم جامعه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
متوجه میشی همه قشر درجه دو و سه جامعه ن و پر غم
ب
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
ناشناس| |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
ناشناس| |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
خوب بنزین تقریبا مجانی هست و این افراد پولدار هم هر روز پولدار تر میشن. چرا نرن تفریح؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
یک سئوال: هدف از تعطیلی های ایام مذهبی مثلا شهادت بزرگان دین چیه؟ غیر از این است که مردم عزاداری کنند و شعائر دینی را به جای آورند؟ آخه این مردم که در این احوال نیستند. اینها دنبال تفریح هستند (که به خودی خود چیز بدی هم نیست) اما با هدف تعطیلی کشور هم خوانی ندارد. بهتر نیست برای کمک به اقتصاد کشور، این تعطیلی ها حذف شود؟
تمام تهرانی هایی که شمال ویلا دارند موقع تعطیلات برمیگردن تهران
مردم که رفتند میرن ویلاشون
خواستم بگم اونکه الان میره …..
مردم که رفتند میرن ویلاشون
خواستم بگم اونکه الان میره …..
با وضعیت قیمت هواپیما
قیمت قطار
قیمت بنزین
جااایی دیگر جز شمال نیست
قیمت قطار
قیمت بنزین
جااایی دیگر جز شمال نیست
نیایید شمال نیایید شمال فقط بزارید ما بریم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!