نایب قهرمانی دختران وزنه برداری ایران برای اولین بار

به گزارش تابناک، در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در رقابتی نزدیک با ۵۳۴ امتیاز روی سکوی نایب قهرمانی آسیا ایستادند.

در رده بندی امتیازی این رقابت‌ها تیم قزاقستان با ۵۵۱ امتیاز قهرمان نوجوانان آسیا شد و تیم ازبکستان میزبان با ۵۱۴ امتیاز، بعد از قزاقستان و ایران روی سکوی سوم تیمی ایستاد.

تیم ملی نوجوانان ایران در این دوره از مسابقات موفق به کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز شد.

همچنین در پایان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش پسران، تیم پسران ایران بعد از ازبکستان میزبان روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

در رده بندی امتیازی مسابقات نوجوانان پسران آسیا، ازبکستان با ۵۵۳ امتیاز قهرمان شد و تیم نوجوانان ایران که با یک وزنه‌بردار کمتر به تاشکند اعزام شده بود با ۵۳۰ امتیاز روی سکوی دوم تیمی ایستاد. قزاقستان هم با ۵۰۶ امتیاز سوم شد.

تیم ملی نوجوانان ایران در بخش پسران موفق به کسب ۹ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شد.