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قیمت گازوئیل در اروپا از سوخت هواپیما پیشی گرفت

قیمت محموله‌های گازوئیل در اروپا برای نخستین بار طی بیش از یک سال از قیمت سوخت هواپیما بالاتر رفت؛ وضعیتی که همزمان با کاهش عرضه گازوئیل، ممنوعیت صادرات این سوخت از سوی روسیه و افزایش واردات سوخت هواپیما از آمریکا و نیجریه شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۷۴
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قیمت گازوئیل

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رویترز، داده‌های شرکت ال‌اس‌ای‌جی نشان می‌دهد قیمت محموله‌های گازوئیل در اروپا برای نخستین بار طی بیش از یک سال از قیمت سوخت هواپیما بیشتر شده است زیرا اروپا در حال جایگزین کردن محموله‌های کمتری از سوخت هواپیما از خاورمیانه با منابع دیگر تامین است، اما همچنان برای تامین گازوئیل مورد نیاز بخش‌های صنعتی و کشاورزی با مشکل مواجه است.

اروپا پس از جهش قیمت سوخت در پی آغاز تجاوز علیه ایران که عرضه نفت خام و سوخت را مختل کرد، توانسته است محموله‌های سوخت هواپیما را از آمریکا و کشورهایی مانند نیجریه وارد کند. عرضه جهانی گازوئیل نیز پس از آنکه روسیه در پی حملات اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور صادرات گازوئیل را ممنوع کرد، بیش از پیش محدود شد.

افزایش واردات سوخت هواپیما همزمان با کاهش عرضه گازوئیل

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، اروپا در ماه ژوئن(خردادماه) روزانه ۷۵۰ هزار بشکه سوخت هواپیما وارد کرد که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۵(مهر۱۴۰۴) تاکنون بود. میزان واردات در ماه گذشته میلادی نیز تقریبا در همین سطح قرار داشت، در حالی که این رقم در ژانویه(دی‌ماه ۱۴۰۴) ۶۱۲ هزار بشکه در روز بود.

در مقابل، واردات گازوئیل اروپا از روزانه یک میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه در ژانویه به یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه در ماه گذشته میلادی کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، داده‌های شرکت ال‌اس‌ای‌جی نشان می‌دهد قیمت گازوئیل در این هفته از قیمت سوخت هواپیما پیشی گرفته است.

قیمت گازوئیل در هفته‌های اخیر و در بحبوحه بن‌بست در مذاکرات صلح ایران و اختلالات صادرات روسیه، روند صعودی خود را از سر گرفته است و اکنون تنها ۱۴ درصد کمتر از اوج قیمت خود در ماه آوریل(فروردین‌ماه) است.

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اروپا قیمت سوخت افزایش قیمت بنزین گازوئیل
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