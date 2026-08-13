قهرمانی دختر ایران در وزنه برداری نوجوانان آسیا
آناهیتا زارعی قهرمان وزنه برداری نوجوانان آسیا شد.
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به گزارش تابناک، در ادامه مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، آناهیتا زارعی وزنه بردار ایران در دسته ۷۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید. نماینده ایران در این دست به مدال برنز یکضرب و ۲ طلای دوضرب و مجموع را به دست آورد. او همچنین توانست نقره با ارزش دوضرب جوانان را هم کسب کند.
نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران بود که در دسته ۷۷ کیلوگرم نوجوانان موفق به کسب مدال طلای یکضرب و ۲ نقره دوضرب و مجموع را کسب کرد.
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