حملات جدید یمن به پالایشگاه آرامکو عربستان

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمن تأیید کرد که نیروهای مسلح این کشور ساعت پیش پالایشگاه شرکت «آرامکو» در منطقه «جیزان» را با استفاده از دو پهپاد هدف قرار دادند که پهپادهای مذکور دقیقاً به اهداف مورد نظر اصابت کرد.

این منبع امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری یمن «سبأ» تصریح کرد که این عملیات در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت یمن توسط دشمن سعودی در استان‌های صعده و حجه انجام شده است.

این منبع خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال، به انجام وظایف خود در قالب «پاسخ قاطع به هرگونه نقض حاکمیت کشورمان یا هرگونه تجاوزی که کشور و ملت با ایمان و مجاهد ما را هدف قرار دهد» ادامه خواهند داد.