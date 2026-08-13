وضعیت آلودگی نفتی قشم از زبان شینا انصاری

به گزارش تابناک، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) درباره آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم نوشت: آلودگی نفتی سواحل جنوب قشم تنها یک نمونه از آلودگی‌های گسترده‌ای است که طی چند دهه گذشته زیست‌بوم دریایی منطقه را تخریب کرده است.

چه کسی مسئول جبران خسارات وارده است؟ آیا کشورهای مصرف‌کننده انرژی صادراتی از منطقه ما یا طرف‌های مجاور این منطقه را جولانگاه عملیات نظامی کرده‌اند؟

این آلودگی از ۳ روز پیش وارد سواحل قشم شد و ۴ بخش آن یعنی سوزا، شیب‌دراز، نقاشه و بخش‌هایی از جزیره هنگام را درگیر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم نیز با ورود فوری به موضوع، دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد منشأ آلودگی را شناسایی کنند.

بر اساس اطلاعات فارس، اکنون با هماهنگی و هدایت ستاد مدیریت بحران استان و فرمانداری قشم و بسیج تمامی امکانات و نیروها بویژه همکاران سارمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی با اعزام شناور و تجهیزات و نصب بوم حائل نسبت به جمع اوری و جلوگیری از گسترش لکه های نفتی جدید اقدام شد.

همچنین با کمک همکاران سازمان بنادر و با استفاده از مواد پخش کننده (دیسپرسنت) نسبت به کنترل و کاهش تراکم آلودگی نفتی اقدام شد. عملیات کنترل ، جمع آوری و پاکسازی با تمام توان ادامه دارد.

در همین ارتباط برای جلوگیری از گسترش الودگی نفتی به تاسیسات آب شیرین کن و مزارع پرورش ماهی ، بوم های حائل در این مناطق نصب و اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه صورت گرفت.