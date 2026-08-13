حمایت وزارت دفاع از تأمین مواد انفجاری مورد نیاز معادن

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به نیاز روزانه ۷۰۰ تنی معادن کشور به مواد ناریه (منفجره) گفت: برای هر امکانی آماده واردات ناریه هستیم و تلاش می‌کنیم ترخیص آن‌ها برای معادن در ۲۴ ساعت انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سردار «سیدمجید ابن‌الرضا» روز پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی افزود: برای هر امکانی که بتواند واردات مواد ناریه را انجام دهد، مشکلی نداریم و مجوزهای لازم را صادر می‌کنیم، اما این موضوع نکاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با این حال برای واردات مواد ناریه و تأمین نیاز معادن، وزارت دفاع آمادگی دارد همکاری لازم را انجام دهد و برای حل این مشکل ظرفیت خود را به کار بگیرد.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به موضوع ترخیص مواد ناریه اظهار کرد: درباره ترخیص ۲۴ ساعته مواد ناریه از گمرک هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم مواد واردشده بدون معطلی و با رعایت نظارت‌های لازم، ترخیص و در محل مورد نیاز استفاده شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد و خدمت‌رسانی در ایام زیارتی شهادت امام رضا(ع) کار سختی است.

ابن الرضا بیان کرد: در ایام اربعین نیز ویژگی‌های خاص خراسان رضوی را در نظر می گیریم و حتی قرارگاه اربعین را در مشهد مستقر کردیم.

سرپرست وزارت دفاع گفت: خراسان رضوی نسبت به استان‌های دیگر ویژگی‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و استاندار این استان عملاً با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های متفاوت مواجه است.

۲ هزار تریلی در سنگان جهت سنگ آهن تردد می کنند

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: جنگ ما دیگر جنگ اقتصادی است و وقتی آمریکایی‌ها ما را محاصره می‌کنند، هدفشان وارد کردن فشار اقتصادی است.

غلامحسین مظفری افزود: در حوزه اقتصادی آسیب‌پذیریم و اگر کمبود مواد ناریه در استان ادامه پیدا کند، نه‌تنها خودمان با بحران جدی مواجه می‌شویم، بلکه این مسئله حتماً بر کشور نیز اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی استان، تأمین مواد ناریه و جلوگیری از توقف فعالیت معادن است، افزود: برای ما اصل موضوع این است که مواد ناریه وارد شود و به دست معادن، به‌ویژه معادن سنگان برسد و درباره نحوه واردات و ترخیص اصراری نداریم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و ضرورت تکمیل زنجیره تولید گفت: اکنون روزانه حدود ۲ هزار تریلی فقط در سنگان جهت حمل سنگ آهن تردد می‌کنند و علاوه بر آن حمل‌ونقل ریلی نیز در حال انجام است.

وی افزود: هزینه‌های جاده، تلفات و خسارت‌های این حجم جابه‌جایی بالاست و باید حداقل دو گام جلوتر برویم، سنگ را به کنسانتره تبدیل کنیم و در مراحل بعدی زنجیره را در همین منطقه توسعه دهیم.

مظفری همچنین بر ضرورت بازنگری در آمایش سرزمین تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که به آمایش سرزمینی موجود، عمل نکرده‌ایم و باید آن را بازنگری کنیم.

وی گفت: شرق کشور و خراسان رضوی را ندیده‌ایم و همه‌چیز را در مرکز کشور متمرکز کرده‌ایم، در حالی که نیمه غربی و شرقی کشور از نظر سرمایه‌گذاری، مزیت‌های سرزمینی و میزان آسیب‌پذیری تفاوت‌های بسیار جدی دارند.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر نقشه کشور را از وسط تا کنیم، نیمه غربی بیش از ۲۰۰ نماینده و نیمه شرقی حدود ۷۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و تراکم جمعیتی نیز بر تصمیم‌گیری‌های سرزمینی اثر گذاشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی برای همکاری با افغانستان و توسعه زنجیره‌های معدنی اظهار کرد: می‌توانیم از ظرفیت‌های مشترک با افغانستان استفاده کنیم و در حوزه صنعت و معدن نیز توسعه زنجیره‌ها را دنبال کنیم.

مظفری گفت: همچنین در همه شهرهای استان خراسان رضوی، پساب تصفیه‌شده در حال برگشت برای استفاده در صنعت است. بخشی از این موضوعات نیز با توجه به گستردگی ظرفیت‌های وزارت دفاع می‌تواند با همکاری این وزارتخانه دنبال شود.