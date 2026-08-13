رئیس پلیس غزه ترور شد

رئیس پلیس استان غزه بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودروی او به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت کشور غزه عصر امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد «جمال ابوکمیل» ملقب به «ابو ریاض» رئیس پلیس استان غزه ترور شد.

در ادامه بیانیه آمده است، جمال ابوکمیل در حمله هوایی اسرائیلی به خودروی وی در محله «الشیخ عجلین» واقع در جنوب غرب شهر غزه به شهادت رسید.

همزمان با این حمله هوایی، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد «حذیفه کوارع» از فرماندهان گروه‌هان‌های مقاومت در خان یونس واقع در جنوب غزه را ترور کرده است.