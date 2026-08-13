لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی وارد بیست‌وششمین دوره خود می‌شود که ۱۸ تیم با ۱۸ سرمربی ایرانی رقابت خواهند کرد؛ فصلی بدون حتی یک مربی خارجی روی نیمکت‌ها که در آن چهره‌های جوان و نسل جدید مربیان که تنهایی سرمربی دارای سابقه قهرمانی لیگ برتر است.

یک لیگ، ۱۸ نیمکت و تنها یک قهرمانی؛ چهره‌های جوان، خارجی‌ها را بیرون کردند

با آغاز فصل جدید، مهم‌ترین سؤال این است که آیا این نسل تازه می‌تواند فاصله خود را با مربیان باتجربه گذشته کمتر کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیگ برتر فوتبال ایران از فردا، جمعه ۲۲ مرداد، وارد بیست‌وششمین دوره خود می‌شود؛ فصلی که با حضور ۱۸ تیم برگزار خواهد شد و برخلاف بسیاری از دوره‌های اخیر، هیچ سرمربی خارجی روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری حضور ندارد.

این فصل در حالی آغاز می‌شود که بخش قابل توجهی از نیمکت‌ها در اختیار مربیانی قرار گرفته که یا در سال‌های اخیر به عنوان نسل جدید مربیان ایرانی مطرح شده‌اند یا در مسیر تثبیت جایگاه خود در فوتبال ایران قرار دارند. در این میان، تجربه و سابقه مربیان نیز تفاوت‌های قابل توجهی دارد؛ از مهدی تارتار که قدیمی‌ترین چهره این فهرست است تا محمد نوری و قاسم شهبا که نخستین تجربه سرمربیگری در لیگ برتر را پیش رو دارند.

۱۸ تیم و ۱۸ سرمربی

استقلال: سهراب بختیاری‌زاده

پرسپولیس: مهدی تارتار

تراکتور: جواد نکونام

سپاهان: محرم نویدکیا

ذوب‌آهن: عبدالله ویسی

فولاد خوزستان: حمید مطهری

گل‌گهر سیرجان: مهدی رحمتی

آلومینیوم اراک: پیروز قربانی

ملوان بندرانزلی: مازیار زارع

شمس‌آذر قزوین: وحید رضایی

خیبر خرم‌آباد: فراز کمالوند

استقلال خوزستان: امیر خلیفه‌اصل

چادرملو اردکان: سعید اخباری

پیکان: ساکت الهامی

مس شهربابک: قاسم شهبا

صنعت‌نفت آبادان: محمد نوری

فجر سپاسی: رسول خطیبی

نساجی مازندران: سید مجتبی حسینی

تارتار؛ باسابقه‌ترین نیمکت لیگ

در میان ۱۸ سرمربی این فصل، مهدی تارتار باسابقه‌ترین مربی لیگ برتر محسوب می‌شود. او از هفته‌های پایانی لیگ هشتم با راه‌آهن وارد عرصه سرمربیگری شد و حالا پس از حدود ۱۷ سال فعالیت در فوتبال ایران، برای نخستین بار هدایت پرسپولیس را برعهده گرفته است.

پس از تارتار، فراز کمالوند از باسابقه‌ترین مربیان حاضر در لیگ برتر است؛ مربی‌ای که این فصل با نشستن روی نیمکت خیبر خرم‌آباد به سطح اول فوتبال ایران بازگشته است.

در سوی دیگر، لیگ بیست‌وششم برای محمد نوری در صنعت‌نفت آبادان و قاسم شهبا در مس شهربابک، آغاز یک تجربه تازه است؛ چرا که این دو مربی برای نخستین بار به عنوان سرمربی در لیگ برتر حضور خواهند داشت.

فقط یک قهرمان لیگ برتر

اگر سابقه قهرمانی در لیگ برتر را معیار قرار دهیم، عبدالله ویسی تنها سرمربی این فصل محسوب می‌شود که پیش از این جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برده است. ویسی در لیگ پانزدهم با استقلال خوزستان قهرمان فوتبال ایران شد و حالا در ذوب‌آهن به دنبال ساختن یک تیم موفق دیگر است.

در کنار او، جواد نکونام و ساکت الهامی نیز سابقه قهرمانی در جام حذفی را دارند. نکونام با فولاد خوزستان قهرمانی جام حذفی و سوپرجام را تجربه کرده و بهترین جایگاهش در لیگ برتر نیز نایب‌قهرمانی با استقلال در لیگ بیست‌وسوم بوده است.

الهامی نیز با تراکتور و نساجی سابقه قهرمانی در جام حذفی را دارد؛ بنابراین در میان ۱۸ نیمکت لیگ بیست‌وششم، تنها سه سرمربی سابقه قهرمانی در یکی از جام‌های اصلی فوتبال ایران را در کارنامه دارند؛ ویسی، نکونام و الهامی.

نیمکت‌هایی که ثابت ماندند

در میان تغییرات متعدد روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری، شش باشگاه با همان مربی فصل گذشته وارد لیگ بیست‌وششم شده‌اند: استقلال خوزستان، چادرملو اردکان، سپاهان، شمس‌آذر، ملوان و مس شهربابک.

در این میان، سعید اخباری باثبات‌ترین مربی لیگ برتر است. او از ۲۹ تیر ۱۴۰۱ هدایت چادرملو را برعهده دارد؛ تیمی که با او از لیگ‌های پایین‌تر به سطح اول فوتبال ایران رسید و فصل گذشته نیز با کسب رتبه پنجم، به پلی‌آف رسید و سهمیه آسیایی گرفت؛ هرچند این سهمیه هنوز به چادرملو نرسیده و فدراسیون در اتفاقی عجیب، گل‌گهر سیرجان را به AFC معرفی کرده است.

اخباری طی این مدت ۱۲۹ بازی روی نیمکت چادرملو نشسته و حاصل کارش ۵۳ برد، ۴۱ تساوی و ۳۵ شکست بوده است. مازیار زارع نیز سابقه حضور طولانی روی نیمکت ملوان دارد، هرچند در این میان یک دوره کوتاه از این تیم جدا شد و به شمس‌آذر رفت.

لیگ بیست‌وششم؛ فرصتی برای نسل جدید

ترکیب نیمکت‌های این فصل نشان می‌دهد فوتبال ایران در حال حرکت به سمت نسل تازه‌ای از مربیان است؛ مربیانی که بخشی از آنها سابقه بازی در تیم‌های بزرگ فوتبال ایران را داشته‌اند و حالا باید توانایی خود را در قامت سرمربی اثبات کنند.

از نویدکیا، نکونام، رحمتی و قربانی گرفته تا مطهری، حسینی، زارع و خطیبی، نیمکت‌های لیگ بیست‌وششم ترکیبی از تجربه، چهره‌های نسل جدید و مربیان جوان‌تر است.

حالا با آغاز فصل جدید، مهم‌ترین سؤال این است که آیا این نسل تازه می‌تواند فاصله خود را با مربیان باتجربه گذشته کمتر کند و اینکه از میان ۱۸ نیمکت بدون حضور حتی یک سرمربی خارجی، چه کسی فصل را با جام به پایان خواهد رساند؟