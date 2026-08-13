ریزش دیوار خانه، جانِ دختر نوجوان را گرفت

به گزارش تابناک، مهدی شعبانی امروز (پنجشنبه، ۲۲ مرداد) در این باره اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، اعضای نزدیکترین پایگاه اورژانس به محل اعزام شدند و با همکاری نیروهای آتشنشانی، مصدوم از زیر آوار خارج شد. سپس احیای قلبی - ریوی پیشرفته توسط کارشناسان فوریت های پزشکی در محل حادثه آغاز شد و عملیات احیا در ادامه در بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام تداوم یافت.

وی ادامه داد: با وجود تلاش همکاران، مددجو به علت شدت جراحات واردشده جان خود را از دست داد.

این حادثه در حالی رخ داده که همچنان موضوع استحکام و ایمنی ساختمان های مسکونی و دیوارهای فرسوده در بافت های شهری، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، به عنوان یکی از دغدغه های جدی شهروندان و مسئولان مطرح است.