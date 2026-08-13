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تمدید مهلت برای مشمولان کنکوری برای عدم ورود به غیبت

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت معرفی مشمولان غیر غایب پذیرفته شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۴۰۵ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۵۶
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مشمولان سربازی

به گزارش تابناک، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تاخیر در برگزاری کنکور سراسری و کنکور کارشناسی ارشد برای تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و متعاقبا تاخیر در اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان دانشگاه ها، سازمان وظیفه عمومی فراجا جهت رفع نگرانی مشمولان و خانواده های آنان، مهلت معرفی مشمولان غیر غایب را به مدت دوماه تا پایان آبان ماه تمدید کرد.

وی افزود: مهلت معرفی کلیه مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل خرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۴ در مقاطع کارشناسی و پایین تر که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود فرصت داشتند، به مدت دو ماه تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مشمولان غیر غایب دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ماه های شهریور، مهر و آبان ماه امسال که منتظر نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ هستند، با ارائه برگ ثبت نام در کنکور سراسری یا کنکور کارشناسی ارشد می توانند تا تاریخ یکم آذرماه سال جاری از تمدید مهلت معرفی بهره مند شوند.

وی گفت: این دسته از مشمولان در صورت قبولی در دانشگاه و احراز شرایط ادامه تحصیل می توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره مند شوند و از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.police.ir برای ثبت معافیت تحصیلی خود اقدام و در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل می بایست حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.  

 

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برچسب ها
سربازی وظیفه عمومی مشمولان کنکور تعویق کنکور دانشگاه ها ثبت نام پذیرفته شدگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
2
پاسخ
سربازی اجباری یک ظلم است #نه_به_سربازی_اجباری
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