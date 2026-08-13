ادعای حمله اوکراین به بزرگترین مجتمع پتروشیمی روسیه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره،‌ فرماندهی ستاد کل ارتش اوکراین مدعی شد که مجتمع «گاز پروم» را در منطقه «باشقیرستان» روسیه که بزرگترین مجتمع پتروشیمی است، هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش اوکراین ادعا کرد که این حمله با پهپادها در عمق ۱۳۰۰ کیلومتری روسیه انجام شد.

از سوی دیگر، سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد یک نظامی در انفجاری در شهر سواستوپول کشته شد و یک زن روس به ظن ارتباط با این حادثه بازداشت شد. اداره منطقه‌ای این سازمان اعلام کرد این زن به دستور سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین عمل کرده است.

مقام های روسیه هم از کشته شدن دست کم ۵ نفر بر اثر انفجار ناشی از حمله اوکراین به شبه جزیره کریمه خبر دادند.

خبرگزاری اینترفاکس نیز گزارش داد که یک مقام نظامی روسیه بر اثر انفجار در شبه جزیره کریمه کشته شده است.