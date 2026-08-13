رکورد شکنی نوجوان ایرانی با ضرب سه مدال طلا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با قدرتنمایی نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم پیگیری شد. حمیدرضا زارعی در این دوره از پیکارها ضمن کسب سه مدال طلا، موفق به شکستن رکورد دوضرب جوانان آسیا و جهان شد.

حمیدرضا زارعی با رکورد ۱۶۴ کیلوگرم در یکضرب، ۲۱۴ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۷۸ کیلوگرم ۳ مدال طلا کسب کرد و قهرمان جوانان آسیا شد.

زارعی که از شهرستان مرودشت استان فارس به ورزش ایران و جهان معرفی شده است با ثبت وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی رکورد دوضرب جوانان آسیا و جهان را به نام خود ثبت کرد.