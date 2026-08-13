دو خارجی پرسپولیس تعیین تکلیف شدند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی تارتار که پیش از آغاز اردوی پیش‌فصل خواستار حضور تیوی بیفوما و دنیل گرا برای بررسی شرایط فنی آن‌ها شده بود، پس از ارزیابی عملکرد این دو بازیکن تصمیم جدیدی اتخاذ کرد.

بر اساس این تصمیم، بیفوما با وجود قرار گرفتن در فهرست بازیکنان در آستانه جدایی به دلیل کاهش وزن، آمادگی جسمانی مطلوب و همچنین تغییر نگرش او و اصلاح سبک زندگی شخصی‌اش، نظر مثبت کادر فنی را جلب کرد و در پرسپولیس ماندنی شد.

در مورد دانیل گرا نیز با وجود آن‌ که این بازیکن سه بار پای میز مذاکره برای جدایی از پرسپولیس نشست، اما در نهایت انتقال او نهایی نشد. پس از گفت‌وگوی مدیران باشگاه با مهدی تارتار، تصمیم بر این شد که گرا حداقل تا پایان نیم‌فصل نخست در اختیار کادر فنی باشد و به عنوان مدافع راست برای پرسپولیس به میدان برود.

به این ترتیب تارتار در تصمیمی تازه، ادامه حضور هر دو بازیکن خارجی را برای نیم‌فصل نخست فصل آینده در برنامه‌های فنی پرسپولیس قرار داده است.