به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جمعی از اساتید، محققان و فضلای حوزه های علمیه با هشدار نسبت به «تفرقه‌افکنی برخی چهره‌ها» بیانیه ای صادر کردند.

در بیانیه ۵۰ نفر از اساتید، محققان و فضلای حوزه های علمیه آمده است:

«رهبر معظم انقلاب اسلامی «دام ظله الوارف» با توجه به شرایط حساس کشور در پیام ها و بیانیه های صادره، به ویژه در پیام ۲۷ تیرماه، مکررا و موکدا «صیانت از وحدت»، «پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلافات سیاسی» و «خودداری از بیان ضعف ها و برجسته کردن تفاوت های اجتماعی» را وظیفه و تکلیفی همگانی دانسته و نقش عناصر مسئول و دلباخته انقلاب، امام و رهبری شهید را در انسجام و وحدت و یکپارچگی کشور، در شرایط جاری، مهم و حساس اعلام فرموده و خواستار تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در سه قوه و توجه به تلاش ها و خدمات مشهود آنان، برای رفاه و سعادت ملت شدند.

در این چارچوب، توجه و اهتمام به نکات ذیل، از اهمیت برخوردار است:

۱. تعامل و همکاری ستودنی قوای سه گانه نظام و نیروهای مسلح، در راستای حفظ و دفاع از کیان ایران اسلامی، به ویژه در شرایط خطیر کشور، از جمله برکات الهی بر ملت و کشور عزیز ماست که هماهنگی میدان، دیپلماسی و اداره موفق امور جاری کشور، نتیجه شگرف آن است و همگان می بایست در این مسیر، یاری رسان باشند. امید است قوای سه گانه، با همکاری مجدانه، رسیدگی بیشتر به معیشت اقشار ضعیف و مبارزه با فسادهای اقتصادی را مد نظر قرار دهند.

۲. همراهی و همگامی ملت شریف ایران و امت رشید اسلام در دفاع از نظام اسلامی و ایران عزیز و حضور تاریخی آنان در تجمعات مردمی،‌ نقطه قوت و امید مسئولان و مایه دلگرمی رزمندگان و قوای مسلح است که باید آن را گرامی داشت.

۳. هر گونه اقدام، بیان، تحلیل و ارائه نظر یا راهبرد که نافی، ناقض یا کاهنده «وحدت همه جانبه آحاد ملت و نظام» باشد، محکوم است و برائت از اشخاصی که در آتش اختلاف و افتراق در جامعه اسلامی می دمند، یک ضرورت دینی و ملی است.

۴. اقدام صریح و روشنگرانه دفتر مقام معظم رهبری، در تاکید بر پرهیز از نشر اکاذیب و تحذیر از شکستن وحدت ملی، در بر دارنده رهنمودی حیاتی برای آحاد مردم و مسئولان است.

۵. نهادهای دینی و فرهنگی، روحانیت معظم اسلام و حوزه های علمیه و در راس آنان مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم»، بر اساس سیره سلف صالح، منادی و مدافع وحدت و همبستگی اجتماعی بوده اند. در این جهت، شایسته است مدیران نهادهای رسمی حوزوی، مفاخر حوزه های علمیه و تریبون های رسمی دینی و حوزوی و ملی در مقابل برخی اظهار نظرها و تحلیل های تفرقه افکن، اعلام نظر کنند و جامعه را از هدایت خویش برخوردار سازند.

۶. دولتمردان و مسئولان پیگیری کننده حقوق ملت ایران، در مقام اداره کشور و پیگیری هایی که در چارچوب راهبردهای اعلامی مقام معظم رهبری «دام ظله» صورت می پذیرد، از برخی نامهربانی ها و ناسپاسی ها با صبوری و سعه صدر عبور کنند.

۷. قوه قضاییه به حکم مسئولیت قانونی خود، در دفاع از حقوق عامه و صیانت از شأن مقامات و نهادهای رسمی کشور، در چارچوب قوانین، با دقت و قاطعیت، اقدامات لازم را معمول دارند و هیچ گونه انتساب یا منصب خاص، مانع اجرای عدالت و مجازات خاطیان نگردد.

۸. رسانه ها و فعالان رسانه ای در فضای مجازی و به ویژه رسانه ملی، به وظیفه خطیر خود در صیانت از وحدت ملی، اقدام و از ایجاد فضا، برای اظهارات زمینه ساز تفرقه، پرهیز کنند.

در پایان، سربلندی و پیروزی ملت سرافراز ایران، در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب، پیروزی رزمندگان اسلام، نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم غاصب را از خداوند قادر متعال مسألت می کنیم.

اسامی اساتید، محققان و فضلای حوزه های علمیه شامل:

۱- مسعود آذربایجانی۲- احمد آکوچکیان۳- عبدالرحیم اباذری۴- کمال اکبری۵- محسن الویری۶- ناصر الهی۷- ناصر الدین انصاری۸- عبدالرضا ایزد پناه۹- علی بنائی۱۰- مهدی پورحسین

۱۱- حسن پویا۱۲- محمود رضا جمشیدی۱۳- مهدی حاضری۱۴- مهدی حقی۱۵- علی محمد حکیمیان۱۶- حسن خیری۱۷- بهرام دلیری۱۸- محمد کاظم رحمان ستایش۱۹- جواد رفیعی۲۰- محمد علی رنجبر

۲۱- سعید روستا آزاد۲۲- محمد جواد زارعان۲۳- محمد ساجدی۲۴- محمد رضا سالاری فر۲۵- محمد تقی سبحانی۲۶- سید حسین شرف الدین۲۷- حمید رضا شریعتمداری۲۸- علی شیرخانی۲۹- علی شیروانی۳۰- سید مجتبی طاهری خرم آبادی

۳۱- سید کاظم طباطبایی۳۲- محمد عبداللهیان۳۳- سید علی عماد۳۴- سید علیرضا فاخری۳۵- عبدالوهاب فراتی۳۶- مجید کافی۳۷- علی مختاری۳۸- رضا مختاری۳۹- عبد الهادی مسعودی۴۰- محمد هادی مفتح

۴۱- محسن مهاجرنیا۴۲- محمد علی میرزائی۴۳- سید جعفر نبوی۴۴- علیرضا نخبه۴۵- ابوالحسن نواب۴۶- عبدالفتاح نواب۴۷- احمد واعظی۴۸- علی ورسه ای۴۹- رسول هاجری۵۰- مصطفی هروی