ایکس حساب یحیی سریع را بست
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پلتفرم آمریکایی X (توییتر سابق)، حساب کاربری سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن را مسدود کرد و کسانی که قصد ورود به حساب کاربری سریع را دارند، حسابی که ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ دنبالکننده دارد، با پیامی مبنی بر مسدود بودن حساب مواجه میشوند. این حساب کاربری طی چند روز اخیر، به سکویی برای اطلاعرسانی درباره عملیاتهای پیشدستانه نیروهای مسلح یمن علیه مزدوران سعودی در استانهای مختلف یمن و نیز عملیاتها علیه کشتیهای سعودی در دریای سرخ بر اساس معادله محاصره در قبال محاصره تبدیل شده بود. از آوریل ۲۰۲۲، یمن شاهد کاهش چشمگیر تنشها در جنگی بوده است که به طور رسمی از مارس ۲۰۱۵ میان ائتلاف تحت رهبری ریاض و جنبش انصارالله آغاز شد؛ گروهی که در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ علاوه بر صنعاء، کنترل بخشهای وسیعی از کشور را از دست دولت انتقالی عبدربه منصور هادی خارج کرد. در هفتههای اخیر، در حالی که یمن همچنان با یکی از سختترین بحرانهای انسانی و اقتصادی جهان دست و پنجه نرم میکند، نشانههایی از ازسرگیری درگیریها در محورهایی نظیر مأرب، الجوف، الضالع و تعز مشاهده شده است که نگرانیها را از فروپاشی وضعیت شکننده فعلی افزایش داده است.
ریاض به بهانه حمایت از دولتی که آن را دولت مشروع یمن میخواند همچنان، محاصره تحمیلی علیه یمن را ادامه میدهد و در حال تجدید و بازسازی نیروها برای به راه انداختن فتنه داخلی جدیدی در یمن بود که با پیشدستی انصارالله مجبور شد تا وارد معادله محاصره در برابر محاصره و حمله در برابر حمله شود.