رویترز: اسرائیل و لبنان توافق کردند
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رویترز مدعی شد که تلآویو و دولت لبنان درباره معرفی فهرستی از چهار کشور توافق کردهاند که در ساز و کار مربوط به استقرار نیروهای خارجی برای راستیآزمایی خلع سلاح حزب الله شرکت خواهند کرد.
به نقل از راشا تودی، خبرگزاری رویترز اعلام کرد لبنان و اسرائیل با معرفی انگلیس، ایتالیا، سوئیس و اندونزی بهعنوان شرکتکنندگان احتمالی در سازوکاری توافق کردهاند که ممکن است به استقرار نیروهای خارجی برای راستیآزمایی خلع سلاح حزبالله منجر شود.
این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع نوشت که دو طرف طی مذاکراتی که هفته گذشته در رم و با میانجیگری آمریکا برگزار شد، بر این فهرست کوتاه توافق کردهاند. این گفتوگوها تازهترین دور مذاکرات میان اسرائیل و لبنان درباره اجرای توافق چارچوب ژوئن است که خروج تدریجی اسرائیل از لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط کرده است.
سه منبع آگاه گزارش دادند که کشورهای مذکور میتوانند در تعیین حیطه فعالیت این سازوکار کمک کنند، نیروی انسانی برای نظارت بر اجرای آن فراهم کنند، سهمی در نیروهای مراقب داشته باشند، یا در عملیات بازرسی مرتبط با راستیآزمایی خلع سلاح مشارکت کنند.
یک مقام لبنانی پیشتر به رویترز گفته بود که تلآویو و بیروت بر فهرستی از کشورهای نامزد که میتوانند نیروهایی برای راستیآزمایی خلع سلاح اعزام کنند توافق کردهاند، اما از اعلام دقیق این کشورها خودداری کرد و گفت که این آمریکاست که درباره کشورهای مشارکتکننده تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
برخی منابع اشاره کردند که سازوکار پیشنهادی، بازرسی روستاهای جنوب لبنان و راستیآزمایی عاری بودن آنها از سلاح را در نظر دارد و اینکه اسرائیل میخواهد بازرسیها شامل خانههای خصوصی نیز باشد.
گفتنی است که لبنان و اسرائیل در اواخر ژوئن بر یک چارچوب توافق با میانجیگری آمریکا در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای پایان دادن به آخرین دور درگیری میان اسرائیل و حزبالله به توافق رسیدند.
این تحولات در حالی است که حزب الله لبنان همیشه تأکید کرده است که سلاح مقاومت تا زمانی که اشغالگری و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد، حفظ خواهد شد.