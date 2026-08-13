صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اعترافات تکان‌دهنده یک ژنرال آمریکایی به توانایی ایران

ژنرال بازنشسته آمریکایی: پهپاد‌ها و جنگنده‌های ایرانی دمار از روزگارمان درآوردند
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳۵
| |
5315 بازدید
پایگاه

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، گلن ون‌هرک، در نشست سالانه سمپوزیوم دفاع موشکی و فضایی در هانتسویل، آلاباما، با ادعان به شکست سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر حملات هوایی ایران، گفت: «صادقانه بگویم، پهپاد‌ها و سایر وسایل هوافضایی از جمله سه فروند اف-۵ که از ایران بلند شدند و در ارتفاع پایین به پایگاه هوایی ما حمله کرده و بمب ریختند، دمار از روزگار ما درآوردند.»

این ژنرال ارشد بازنشسته که در پنل تخصصی مقابله با پهپاد‌ها سخن می‌گفت، بیان داشت: «این برای من به عنوان یک خلبان بسیار شرم‌آور است که بگویم چنین اتفاقی افتاده است. این اولین بار در چند دهه اخیر است که نیرو‌های آمریکایی هدف چنین حمله‌ای قرار می‌گیرند.»

به گزارش پایگاه خبری «وار زون»، این حملات در حالی رخ داده‌اند که در کنار حسگر‌های مرتبط با سامانه‌های پدافند هوایی مختلف از جمله پاتریوت و هواپیما‌های آواکس E-۳ سنتری (سیستم هشدار و کنترل هوابرد) در آسمان، ارتش آمریکا سال‌ها زمان گذاشته است تا یک شبکه یکپارچه‌تر پدافند هوایی و موشکی را با همکاری متحدان و شرکای خود در سراسر خاورمیانه توسعه بدهد.

این پایگاه خبری در ادامه می‌نویسد: «ایران در روز‌های ابتدایی این درگیری به‌طور فعال رادار‌های پدافند هوایی و موشکی منطقه را هدف قرار داده بود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نظامی، خود به‌تنهایی زنگ خطر جداگانه‌ای برای نیرو‌های آمریکایی محسوب می‌شود.»

در ادامه این گزارش آمده است: «این مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که ایران برای پشتیبانی از این عملیات چه توانمندی‌های دیگری را به میدان آورده است؟ نیرو‌های ایرانی ممکن است برای هموار کردن مسیر حمله، حملات موشکی و پهپادی گسترده‌تری را علیه حسگرها، مراکز فرماندهی و کنترل و دیگر مواضع انجام داده باشند. همچنین احتمال استفاده از جنگ الکترونیک، حملات سایبری و انواع مختلف عملیات فریب نیز وجود دارد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
پایگاه آمریکا پدافند هوایی موشک حملات موشکی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ احتمالی آینده تهاجمی‌تر از قبل خواهد بود
جاسوسی ۲ چینی در کره‌جنوبی از پایگاه‌های آمریکا
ایران پدافند آمریکا در اردن را درهم شکست
موشک چین در هوا منفجر شد
الزیدی: عراق پایگاه تجاوز به همسایگان نمی‌شود
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pTr
tabnak.ir/005pTr