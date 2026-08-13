اعترافات تکاندهنده یک ژنرال آمریکایی به توانایی ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، گلن ونهرک، در نشست سالانه سمپوزیوم دفاع موشکی و فضایی در هانتسویل، آلاباما، با ادعان به شکست سامانههای پدافندی این کشور در برابر حملات هوایی ایران، گفت: «صادقانه بگویم، پهپادها و سایر وسایل هوافضایی از جمله سه فروند اف-۵ که از ایران بلند شدند و در ارتفاع پایین به پایگاه هوایی ما حمله کرده و بمب ریختند، دمار از روزگار ما درآوردند.»
این ژنرال ارشد بازنشسته که در پنل تخصصی مقابله با پهپادها سخن میگفت، بیان داشت: «این برای من به عنوان یک خلبان بسیار شرمآور است که بگویم چنین اتفاقی افتاده است. این اولین بار در چند دهه اخیر است که نیروهای آمریکایی هدف چنین حملهای قرار میگیرند.»
به گزارش پایگاه خبری «وار زون»، این حملات در حالی رخ دادهاند که در کنار حسگرهای مرتبط با سامانههای پدافند هوایی مختلف از جمله پاتریوت و هواپیماهای آواکس E-۳ سنتری (سیستم هشدار و کنترل هوابرد) در آسمان، ارتش آمریکا سالها زمان گذاشته است تا یک شبکه یکپارچهتر پدافند هوایی و موشکی را با همکاری متحدان و شرکای خود در سراسر خاورمیانه توسعه بدهد.
این پایگاه خبری در ادامه مینویسد: «ایران در روزهای ابتدایی این درگیری بهطور فعال رادارهای پدافند هوایی و موشکی منطقه را هدف قرار داده بود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نظامی، خود بهتنهایی زنگ خطر جداگانهای برای نیروهای آمریکایی محسوب میشود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «این مسئله این پرسش را مطرح میکند که ایران برای پشتیبانی از این عملیات چه توانمندیهای دیگری را به میدان آورده است؟ نیروهای ایرانی ممکن است برای هموار کردن مسیر حمله، حملات موشکی و پهپادی گستردهتری را علیه حسگرها، مراکز فرماندهی و کنترل و دیگر مواضع انجام داده باشند. همچنین احتمال استفاده از جنگ الکترونیک، حملات سایبری و انواع مختلف عملیات فریب نیز وجود دارد.»