ماجرای بطرهای روغن مایع که پر از آب بودند! / فیلم

این ماجرای عجیب و ناگواری است که از بطری‌های روغن پر از آب معمولی روایت می کند و در دل خود قصه ناگوارتری نیز دارد.

حمید گرشاسبی صاحب مغازه سوپر مارکت در کرج، داستانی جالب را از خرید روغن مایع توسط یک مشتری با تیپ و ظاهری کاملا موجه روایت می کند که این داستان در هر حال نیاز به تامل دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فیلمی که می بینید درد دل یک مغازه دار کرجی است که اقدام یک مشتری در خرید روغن مایع و برگرداندن آنها به مغازه با عنوان این که اشتباهی رخ داده است را روایت می کند؛ در حالی که ظاهرا در همان فرصت کوتاه، روغن ها را در منزل خالی و با آب پر کرده است تا به عنوان جنس مرجوعی به مغازه برگرداند.

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