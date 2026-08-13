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ماجرای بطرهای روغن مایع که پر از آب بودند! / فیلم

این ماجرای عجیب و ناگواری است که از بطری‌های روغن پر از آب معمولی روایت می کند و در دل خود قصه ناگوارتری نیز دارد.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳۲
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11549 بازدید
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۱۱
روغن

حمید گرشاسبی صاحب مغازه سوپر مارکت در کرج، داستانی جالب را از خرید روغن مایع توسط یک مشتری با تیپ و ظاهری کاملا موجه روایت می کند که این داستان در هر حال نیاز به تامل دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فیلمی که می بینید درد دل یک مغازه دار کرجی است که اقدام یک مشتری در خرید روغن مایع و برگرداندن آنها به مغازه با عنوان این که اشتباهی رخ داده است را روایت می کند؛ در حالی که ظاهرا در همان فرصت کوتاه، روغن ها را در منزل خالی و با آب پر کرده است تا به عنوان جنس مرجوعی به مغازه برگرداند.

این فیلم را ببینید و نظر خود را برای ما بنویسید.

تعداد بازدید : 3996
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فیلم اصلی

 

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روغن مایع روغن مایع سرخ کردنی جنس تقلبی سوپرمارکت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
6
32
پاسخ
همه جور آدم پیدا میشه
من زن و مردی میشناختم که هر دو بازنشسته و فرهنگی بودند ولی یه بار نشسته بودند نزدیک من سر اینکه یک بسکوییت بخرند یا نه کلی بحث می کردند و اینکه نه گرونه. و این مربوط به زمانی هست که مشکل گرونی مثل الان نبود و خریدن تنقلات برای مردم سخت نبود.
ماهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
3
75
پاسخ
فقر، انسان را به تباهی میکشاند از هرنوع
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
امام علی (ع): از هر دری فقر وارد بشه از همان در ایمان خارج میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
8
44
پاسخ
از شدت غم رییس جمهور مملکت نباید بخابه

ولی ... کاش یکی بود بفکر مملکت بود

این داستان چیزی نیست
هزاران بار بدتر و غمناکتر شو داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
13
22
پاسخ
هیچ توجیهی ندارد تحت هیچ شرایطی، به خصوص در جامعه ایرانی علیرغم همه مشکلاتی که خودشان دارند به افراد نیازمند کمک میکنند. در بدترین حالت میتوانست یک ساعت کنار پیاده رو بایستد و از رهگذران طلب کند و پول مورد نیازش را تامین کند.
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
بله درسته، آدم حسابی و خانواده‌دار، حتی اگه از گرسنگی هم بمیره، دست به این کارها نمی‌زنه و به یکی دیگه ضرر نمی‌رسونه.
اما داریم طرف خدا تومان ثروت داره، ولی میلیارد میلیارد وام می‌گیره پس نمیده.
با وجود اینکه مولتی‌میلیاردره، ولی صدها میلیارد اختلاس می‌کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
11
30
پاسخ
فقر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
1
45
پاسخ
این شخص به احتمال زیاد بار اولش هم نبوده.اینبار از قضا گیر افتاده.
چون واضحه این فروشنده ادم تیزیه معمولا اینطور نیستند.
از تمام سوپری ها و فروشگاههای منطقه ما حتی غیر خوراکی اخیرا بشدت دزدی میشود.
باید منتظر اتفاقات بیشتری از این دست باشیم خیلیها در مضیقه هستند و متاسفانه خیلی ها هم طماع و بی اعتقاد به هر نوع اصل و ارزشی ... شرع ،اخلاق حسنه،انسانیت،کارما و غیره...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
17
29
پاسخ
مقصر خودشه که پس گرفته ، مواد غذایی و بهداشتی و دارویی به هیچ عنوان نباید مرجوع بشن
پاسخ ها
ناشناس
| Ireland |
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
باید دقت می کرد والا پس گرفتن اشکال ندارد فقط دارو را نباید پس گرفت .
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
0
3
پاسخ
از سوپری محل زندگی من که نسبتا محل خوبی هم است پنیر صبحانه و چایی دزدیدند روزی نیست که داستان نداشته باشد به اندازه طلافروشی دوربین نصب کرده است شاید پروا کنند
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