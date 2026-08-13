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انهدام گروهک‌های تروریستی در جنوب‌شرق کشور

۲ هسته‌ سازمان یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان خاش، تعداد ۴ نفر از تروریست‌ها دستگیر و ۲ نفر دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند. 
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳۱
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گروهک تروریستی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ادارۀ کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ۲ هسته‌ سازمان یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان خاش، تعداد ۴ نفر از تروریست‌ها دستگیر و ۲ نفر دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند. 

این ۲ هسته‌ عملیاتی آموزش دیده وارداتی مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای پروژه دشمن در ناامن سازی استان و ضربه به زیرساخت‌های اقتصادی جنوب استان را داشتند که قبل از هرگونه اقدام، شناسایی و متلاشی شدند.

همچنین یک باند ۴ نفرهٔ سازمان یافته شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی در شهرستان زاهدان که درصدد ربایش شهروندان این شهر و باجگیری از خانواده آنان بود، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات دستگیر شدند.

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گروهک تروریستی سیستان و بلوچستان خاش تروریست تکفیری
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