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جاسوسی ۲ چینی در کره‌جنوبی از پایگاه‌های آمریکا

دو افسر بازنشسته ارتش خلق چین در کره جنوبی به ظن جاسوسی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳۰
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جنگنده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این دو تبعه چینی که سابقه خدمت در ارتش آزادی‌بخش خلق چین را دارند، به اتهام شنود ارتباطات برج مراقبت پایگاه هوایی «گونسان» و همچنین جذب یک شهروند کره‌ای برای کسب اطلاعات محرمانه از پایگاه «کمپ هامفریز» در پیونگ‌تائک بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش یونهاپ، یکی از متهمان که مردی حدوداً ۶۰ ساله است و از سال ۲۰۲۴ بار‌ها به کره جنوبی سفر کرده، همزمان با برگزاری رزمایش‌های مشترک سئول-واشنگتن در اطراف پایگاه هوایی گونسان حضور یافته و اقدام به شنود ارتباطات رادیویی برج مراقبت این پایگاه کرده است.

متهم دوم نیز که یک کره‌ای-چینی ۴۵ ساله و صاحب یک فروشگاه تجهیزات نظامی در شهر پیونگ‌تائک است، از سال ۲۰۲۱ یک زن کره‌ای شاغل در پایگاه کمپ هامفریز را برای استخراج و تحویل اسناد طبقه‌بندی‌شده مرتبط با رزمایش‌های مشترک به خدمت گرفته است.

این دو متهم در صورت اثبات اتهام، طبق قوانین حفاظت از اسرار ارتباطات و حفاظت از پایگاه‌های نظامی کره جنوبی به ۳ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد و چنانچه جرم آنان در چارچوب قانون «کمک به دشمن» ارزیابی شود، مجازات حبس ابد در انتظارشان خواهد بود.

انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین، قرار است از ۱۹ اوت سفری ۲ روزه به سئول داشته باشد.

پایگاه هوایی گونسان در ۱۱۴ مایلی جنوب سئول از سال ۱۹۴۹ میزبان نیرو‌های آمریکایی بوده و پایگاه کمپ هامفریز در پیونگ‌تائک نیز بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور محسوب می‌شود و از سال ۲۰۱۸ مرکز فرماندهی نیرو‌های آمریکایی در کره جنوبی است.

گفتنی است «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی که پس از اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ استیضاح و به حبس ابد محکوم شد، در سخنانی جنجالی، جاسوسی چین را یکی از دلایل اقدام خود اعلام کرده بود؛ اظهاراتی که با واکنش تند پکن مواجه شد.

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برچسب ها
تبعه چینی جاسوسی کره جنوبی پایگاه آمریکا
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