ایران پدافند آمریکا در اردن را درهم شکست

نیویورک تایمز گزارش داد: ایران طی پنج روز حملات موشکی و پهپادی مداوم به سه پایگاه آمریکایی در اردن، با استفاده از موشک‌های مانورپذیر و تاکتیک اشباع، پدافند هوایی آمریکا را تحت فشار قرار داد و رهگیرهای پاتریوت را از کار انداخت.

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز گزارش داد: ایران طی پنج روز حملات موشکی و پهپادی مداوم به سه پایگاه آمریکایی در اردن، با استفاده از موشک‌های مانورپذیر و تاکتیک اشباع، پدافند هوایی آمریکا را تحت فشار قرار داد و رهگیر‌های پاتریوت را از کار انداخت.

در روز پنجم، یک موشک ایرانی به پایگاه هوایی موفق‌السلطی اصابت کرد؛ ۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند و چندین هواپیما نیز آسیب دیدند.