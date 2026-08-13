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ایران پدافند آمریکا در اردن را درهم شکست

نیویورک تایمز گزارش داد: ایران طی پنج روز حملات موشکی و پهپادی مداوم به سه پایگاه آمریکایی در اردن، با استفاده از موشک‌های مانورپذیر و تاکتیک اشباع، پدافند هوایی آمریکا را تحت فشار قرار داد و رهگیرهای پاتریوت را از کار انداخت.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۲۹
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نیویورک تایمز

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز گزارش داد: ایران طی پنج روز حملات موشکی و پهپادی مداوم به سه پایگاه آمریکایی در اردن، با استفاده از موشک‌های مانورپذیر و تاکتیک اشباع، پدافند هوایی آمریکا را تحت فشار قرار داد و رهگیر‌های پاتریوت را از کار انداخت.

در روز پنجم، یک موشک ایرانی به پایگاه هوایی موفق‌السلطی اصابت کرد؛ ۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند و چندین هواپیما نیز آسیب دیدند.

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نیویورک تایمز حملات موشکی اردن پدافند هوایی پاتریوت موفق السلطی
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