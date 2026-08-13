تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت ایرج

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده سرشناس کشورمان را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

به نام خدا

هنرمند توانا جناب آقای احسان خواجه امیری

درگذشت هنرمند نامدار جناب حسین خواجه امیری پدر گرامی تان را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و برای شما که ایران و عظمت آن را پاس می‌دارید و برای ایران عزیز می‌خوانید آرزوی کامروائی می‌کنم.

روان آن درگذشته محترم شاد و تندرستی و شکیبایی بازماندگان افزون باد!

با احترام

سید محمد خاتمی

۱۴۰۵/۵/۲۱