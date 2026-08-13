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تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت ایرج

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده سرشناس کشورمان را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۲۸
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5739 بازدید
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سیدمحمد خاتمی

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده سرشناس کشورمان را تسلیت گفت. 

 متن این پیام بدین شرح است:

به نام خدا

هنرمند توانا جناب آقای احسان خواجه امیری

درگذشت هنرمند نامدار جناب حسین خواجه امیری پدر گرامی تان را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و برای شما که ایران و عظمت آن را پاس می‌دارید و برای ایران عزیز می‌خوانید آرزوی کامروائی می‌کنم.

روان آن درگذشته محترم شاد و تندرستی و شکیبایی بازماندگان افزون باد!

با احترام

سید محمد خاتمی

۱۴۰۵/۵/۲۱

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سیدمحمد خاتمی ایرج حسین خواجه امیری احسان خواجه امیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
24
24
پاسخ
آقای خاتمی خیلی از همین هنرمندان راشما وطیفان شما ممنوع الچهره وبازی کردید فراموش کردید هرچندکه جبران اشتباه خودش پذیرش اشتباه است
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