تسلیت سیدمحمد خاتمی در پی درگذشت ایرج
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده سرشناس کشورمان را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۹۵۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده سرشناس کشورمان را تسلیت گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
به نام خدا
هنرمند توانا جناب آقای احسان خواجه امیری
درگذشت هنرمند نامدار جناب حسین خواجه امیری پدر گرامی تان را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت میگویم و برای شما که ایران و عظمت آن را پاس میدارید و برای ایران عزیز میخوانید آرزوی کامروائی میکنم.
روان آن درگذشته محترم شاد و تندرستی و شکیبایی بازماندگان افزون باد!
با احترام
سید محمد خاتمی
۱۴۰۵/۵/۲۱
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