جنگ احتمالی آینده تهاجمیتر از قبل خواهد بود
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار رسول سناییراد شامگاه چهارشنبه در یکصد و شصتوپنجمین اجتماع شبانه مردم قزوین در دفاع از وطن، با اشاره به تقارن این ایام با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: در تاریخ ملتها کمتر پیش میآید که ملتی توفیق درک یک جهاد عمومی و قرار گرفتن در زمره مجاهدان را پیدا کند و امروز به برکت حماقت دشمن، ملت ایران به یک ملت مجاهد تبدیل شده است.
وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس، همه مردم امکان حضور در جبهه و قرار گرفتن در خط مقدم را نداشتند و عدهای از مردم به مناطق عملیاتی غرب کشور و استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان رفتند و از میان آنها نیز گروهی در خط مقدم مقابل دشمن ایستادند و خود را در معرض امتحان الهی قرار دادند، اما امروز به برکت ایستادگی مردم، همه ملت ایران در میدان دفاع از کشور حضور دارند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به سابقه تاریخی کشور، گفت: اگر به نقشه ایران در حدود ۲۲۰ سال گذشته نگاه کنیم، سرزمین ایران حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت داشت، اما امروز تنها حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع از آن باقی مانده و دلیل اصلی این اتفاق، ضعف و ناتوانی حکومتها بوده است.
سردار سناییراد ادامه داد: در جنگهایی شکست خوردیم و نتیجه آن قراردادهای گلستان و ترکمنچای بود، در مقاطعی نیز بدون جنگ و به دلیل ضعف، مناطقی مانند بحرین واگذار شد، آرارات از دست رفت و هرات نیز در پی فشار انگلیس واگذار شد؛ اینها همه محصول ضعف حاکمان وقت بود.
وی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان جنگ هشت سالهای که به کشور تحمیل شد، حتی یک وجب از خاک کشورمان واگذار نشد و ملت ایران ایستادگی کرد و در آن جنگ آموختیم که باید قویتر شویم.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به پیشرفتهای دفاعی کشور، گفت: پس از جنگ تحمیلی، به سمت تولید موشک و پهپاد حرکت کردیم، زیرا در دوران دفاع مقدس با قدرت هوایی دشمن، جنگ شهرها و جنگ نفتکشها مواجه بودیم و باید این ضعف را جبران میکردیم.
ایران در برابر کشور مدعی ابرقدرتی جهان ایستاده است
سردار سناییراد با بیان اینکه امروز ایران در برابر مدعی ابرقدرتی جهان ایستاده است، عنوان کرد: آمریکا مدعی است قدرت نظامی آن به اندازه پنج قدرت نظامی بعد از خود است، اما ملت ایران در برابر این قدرت ایستاده است.
وی با اشاره به ناکامی دشمن در ایجاد ناامنی داخلی همزمان با جنگ، تصریح کرد: قرار بود همزمان با تهاجم خارجی، جریان ضدانقلاب نیز وارد میدان شود، اما از روز سوم و چهارم جنگ این اتفاق رخ نداد؛ دلیل آن قدرت مردم و توان رزمندگان ایران بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا اضافه کرد: هر زمان پیام ضعف به دشمن ارسال شد، دشمن به طمع افتاد و حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته نیز دریچهای برای دعوت از بیگانه و ایجاد طمع در دشمن بود، اما حضور گسترده مردم در میدان و پس از آن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، دشمن را متعجب و سپس دچار وحشت کرد.
سردار سناییراد گفت: امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در احکامی که برای فرماندهان نظامی صادر کردند، مجدداً ما را به سمت قدرت دعوت کردند و باید به سطحی از قدرت برسیم که بتوانیم هر تهاجمی را در هر شکل و سطحی پاسخ دهیم و علاوه بر توان دفاعی، توان تهاجمی نیز داشته باشیم.
وی با تأکید بر نقش مردم در قدرت ملی کشور، خاطرنشان کرد: باید از حضور مردم الهام بگیریم و دفاع مردمی را با حضور آحاد بسیجیان و جانفدایان ایران دنبال کنیم تا ایران قوی شکل بگیرد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: اگر ایران قوی بود، بحرین از کشور جدا نمیشد.
انسجام ملی یکی از مولفههای اقتدار ایران اسلامی است
سردار سناییراد با بیان اینکه قدرت ملی کشور بر مؤلفههای مختلفی استوار است، گفت: یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت، قدرت مردمی، اتحاد و انسجام ملی است. در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز شاهد این اتحاد مقدس بودیم و این همان اتحادی است که برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و زیر پرچم «لا اله الا الله» میتواند نقش بازدارنده در برابر دشمن داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه امام رضا (ع) در فرهنگ مردم ایران، عنوان کرد: من خراسانی هستم و وجه اشتراک من و مردم قزوین عشق به امام رضا (ع) است. شما در قزوین شاهزاده حسین (ع) را دارید که به سلطان خراسان منتسب است و این پیوند اعتقادی، بخشی از سرمایه فرهنگی و معنوی ملت ایران است.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا افزود: قدرت نظامی، یکی دیگر از مؤلفههای قدرت کشور است؛ موشک و پهپاد بخشی از این قدرت هستند، اما بالاتر از تجهیزات، روحیه مجاهدان و رزمندگانی است که با روحیه عاشورایی و شهادتطلبانه در میدان ایستادگی کردند.
سردار سناییراد با اشاره به جنایات دشمن در جریان جنگ اخیر، گفت: در برابر حملات هوایی بیامان دشمن و جنایتهایی که هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناخت، فرماندهان و مردم ایران ایستادند و حتی مدرسهای در میناب هدف حمله قرار گرفت و ۱۶۸ کودک بیگناه در آن به شهادت رسیدند تا دشمن بتواند پیام وحشت ایجاد کند.
وی ادامه داد: این جنایات نهتنها موجب ترس مردم نشد، بلکه ملت ایران را به خروش آورد و همین حضور مردم، پشتوانه قدرت نظامی کشور شد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، ساختار حکومتی و استمرار رهبری را از دیگر مؤلفههای قدرت کشور دانست و گفت: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان نظامی، کشور دچار خلأ قدرت خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصور دشمن، مسیر خود را ادامه داد.
سردار سناییراد با اشاره به تحولات اخیر و احتمال تکرار حمله دشمن، اظهار کرد: امروز دشمن از نظر نظامی امکانات بیشتری نسبت به گذشته در اختیار دارد، اما این به معنای آمادگی برای آغاز جنگ نیست؛ زیرا دشمن هزینهها و پیامدهای جنگ قبلی را دیده و میداند تکرار آن میتواند شکست بزرگتری برای او رقم بزند.
آمریکا در یک بنبست راهبردی قرار گرفته است
وی افزود: آمریکا در یک بنبست راهبردی قرار گرفته است؛ از یک سو شکستهای گذشته را دیده و از سوی دیگر در داخل آمریکا نیز درباره حمله مجدد اختلاف نظر وجود دارد. برخی نظامیان خواهان حمله هستند و برخی نظامیان باتجربه با توجه به پیامدهای جنگ، نسبت به آن هشدار میدهند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به فشارهای اقتصادی و امنیتی بر آمریکا، گفت: کشورهای عربی، اروپاییها و حتی بخشی از جریانهای داخلی آمریکا نسبت به تکرار جنگ نگرانی دارند و همین مسئله تصمیمگیری برای آغاز جنگ جدید را دشوار کرده است.
سردار سناییراد با اشاره به تحولات جهان اسلام، اظهار کرد: کشورهای اسلامی باید به آرمانهای مشترک خود بازگردند و موضوع فلسطین و دفاع از مردم مظلوم غزه و لبنان را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: مردم غزه هزینه سنگینی پرداخت کردهاند و کشورهای اسلامی باید در برابر این جنایات موضع جدیتری اتخاذ کنند.
دشمن در پی ایجاد ایجاد اختلاف در داخل کشور است
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه دشمن در پی ایجاد جنگ نیابتی و ایجاد اختلاف در داخل کشور است، گفت: آمریکاییها به این نتیجه رسیدهاند که جنگ مستقیم و تمدنی برای آنها نتیجه مطلوبی ندارد و تلاش میکنند از طریق ایجاد اختلاف، فشار اقتصادی و استفاده از جریانهای نیابتی، اهداف خود را دنبال کنند.
سردار سناییراد تصریح کرد: دشمن تصور میکند با ایجاد اختلاف داخلی و فشار اقتصادی میتواند حوادثی مشابه دیماه را تکرار کند و در همین راستا اقداماتی انجام میدهد، اما تاکنون محاسبات آنها محقق نشده است.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر برای آمریکا، گفت: نتیجه جنگ اخیر تنها پیروزی برای ایران نبود، بلکه بیاعتباری آمریکا در جهان را نیز افزایش داد؛ آمریکاییها در جریان جنگ از متحدان خود برای بازگشایی تنگه هرمز درخواست کمک کردند، اما کسی حاضر نشد هزینه این جنگ را بپردازد.
کشورهای غربی روی اسب بازنده شرطبندی نمیکند
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: کشورهای غربی بر اساس منافع خود ائتلاف میکنند و هیچکس روی اسب بازنده شرطبندی نمیکند. امروز حتی برخی در غرب نیز از افزایش قدرت ایران پس از جنگ سخن میگویند.
سردار سناییراد با اشاره به موضوع تنگه هرمز، اظهار کرد: آمریکاییها تلاش میکنند از طریق فضاسازیهای سیاسی، دستاوردی برای خود ایجاد کنند، اما بازگشایی تنگه هرمز موضوعی نیست که آمریکا بتواند یکجانبه درباره آن تصمیم بگیرد و اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، اتفاقی در این زمینه رخ نخواهد داد.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح کشور گفت: رزمندگان ما دست روی ماشه هستند و اگر دشمن مرتکب حماقت شود، باید در جنگ احتمالی آینده شکست بسیار بزرگتری را تجربه کند.
دشمن اگر ضعف ببیند، مهاجم میشود
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: دشمن اگر ضعف ببیند، مهاجم میشود؛ بنابراین باید آنقدر قوی باشیم که دشمن در محاسبات خود قدرت ایران را لحاظ کند و در نهایت مجبور به تمکین شود.
سردار سناییراد با اشاره به مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت، ولایت است که ما را به توحید و «لا اله الا الله» متصل میکند و همین مؤلفه بسیاری از معادلات دشمن را برهم میزند.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس، زمانی که نقاط ضعف و قوت کشور را بررسی میکردند، تعداد ضعفها بیشتر از قوتها بود، اما یکی از افراد گفت یک قوت بزرگ داریم و آن این است که برای خدا کار میکنیم و پرچمی به نام خدا بلند کردهایم؛ وقتی پای خدا به میان آمد، معادلات تغییر کرد و تصمیمهای مهمی گرفته شد.
اهمیت حفظ اتحاد مقدس
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: امروز نیز اتحاد مقدس مردم ایران زیر پرچم «الله اکبر» و «لا اله الا الله» شکل گرفته و باید این اتحاد را حفظ کنیم.
سردار سناییراد تصریح کرد: در داخل کشور باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اتحاد مقدس، هم سفارش رهبر شهید و هم انتظار و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است و به امید خدا، با وجود اختلاف سلیقهها و تفاوت دیدگاههای سیاسی، هرجا پای دشمن در میان باشد، وحدت و اتحاد مردم تقویت خواهد شد.
وی با تأکید بر آمادگی دفاعی کشور گفت: به عنوان یک سرباز کوچک عرض میکنم که مردم هیچ نگرانی نسبت به توان دفاعی کشور در برابر دشمن نداشته باشند. ما در جنگ اخیر ایستادیم و به اذن خداوند، در جنگ احتمالی آینده محکمتر و تهاجمیتر خواهیم ایستاد.
احکام جدید رهبر انقلاب، نشانه آمادگی کشور برای شرایط جدید است
این مقام ارشد نظامی خاطرنشان کرد: احکام فرمانده معظم کل قوا برای فرماندهان جدید که جایگزین فرماندهان شهید شدهاند، نشانه آمادگی کشور برای شرایط جدید است و این فرماندهان که در دو جنگ نوین، ترکیبی و فناورانه، شجاعانه و مدبرانه ایستادهاند، تجربه خود را در آینده نیز به کار خواهند گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: ما باید برای بدترین سناریوها آماده باشیم و الحمدلله امروز آمادگی لازم را داریم.