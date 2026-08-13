افشای پشتپرده مخالفت تندروها با تفاهم ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در روزهای گذشته، تندروها بارها علیه مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم اعلام موضع کردند و با وجود توهین ها به او، خواهان استعفای پزشکیان نیز شدند. اقدامی که حتی با مخالفت مسئولان ارشد کشور همراه شد.
عباس سلیمینمین، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتوگویی درباره اصرار برخی چهرههای تندرو برای استعفای مسعود پزشکیان، گفت: نیروهای تندرو که در شرایط معمول و طبیعی هرگز نمیتوانند به قدرت دست یابند، بلکه همیشه در پناه جنجال و برخوردهای ناصواب میتوانند، به زعم خودشان، به قدرت دست یابند، فضای سیاسی را آلوده میکنند.
وی ادامه داد: این موضوع منحصر به جریاناتی در طیف اصولگرا نیست، بلکه در طیف اصلاحطلب هم نیروهایی هستند که امیدی به دستیابی به قدرت ندارند و برهم زدن شرایط معمولی را راهی برای رسیدن به قدرت میدانند. اینها فکر میکنند اگر بتوانند دولت را تحت فشار در شرایط جنگی قرار دهند، قادر خواهند بود دولت را در اختیار خودشان بگیرند.
سلیمینمین گفت: این موضوع مختص این جریان هم نیست. نیروهای افراطی مقابل نیز همین رفتار را در دولتهای مختلف داشتند. عبور از فلان رئیسجمهور یا تلاش برای کشاندن آن رئیسجمهور دیگر، امر پژوهششدهای است.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه «در شرایط معمولی، این آدمها در مجلس هیچ پایگاهی ندارند»، اظهار کرد: حتی در مجلس که خیلی مطرح میشود در اختیار یک گروه سیاسی خاص است، این را شما در انتخابات هیئترئیسه یا کمیسیونها بهخوبی شاهدید که به هیچوجه اینها شانس انتخاب شدن حتی در شاکله مجلس را هم ندارند.
وی تصریح کرد: امکان دارد مجلس به لحاظ سیاسی با آنها همطیف باشد، اما هرگز این جریان را قبول ندارد، معقول نمیداند و مطابق با منافع ملی رفتارشان را نمیبیند؛ لذا هرگز اختیاراتی در مجلس به این گروه خاص نمیدهد.
اصلاحطلبان هم از نیروهای افراطی خود راضی نیستند
سلیمینمین درباره وضعیت جریان اصلاحطلب نیز گفت: اصلاحطلبان هم شما در این دوره به فرد بسیار معقولی مثل آقای پزشکیان رأی داد و این نشان میدهد که آنها هم از نیروهای افراطیشان راضی نیستند.
وی ادامه داد: اگر در بعضی جاها موضعی به نفع آنها میگیرند، به دلیل ترس و نگرانی از برخوردهای چکشی آنهاست؛ یعنی میترسند. واقعاً بارها هم با برخی از نیروهای سیاسی برجسته اصلاحطلب صحبت کردم، گفتند که ما از تخریب اینها میترسیم. اینها نیروهای مخرب توانمندی هستند، اما نیروهای سازنده توانمندی نیستند.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: از طریق اتخاذ مواضع تند، برخی از جوانان را به خودشان جذب میکنند، اما هرگز آدمهای معقول اداره بخشهای مهم کشور را به اینها واگذار نمیکنند. میدانند که صرفاً بحرانزا هستند تا اینکه بتوانند مسائل کشور را حل کنند و به نوعی وحدت را رقم بزنند. کسانی که نمیتوانند دیگران را به وحدت دعوت کنند و خودشان در مسیر اختلاف حرکت میکنند، طبیعی است که هیچکس به آنها اعتماد نمیکند.
استعفای دولت در شرایط جنگی، فرصت برای دشمن ایجاد میکند
سلیمینمین در ادامه با اشاره به شرایط کشور گفت: امروز در شرایطی که ما در جنگ هستیم و دشمن، لااقل در یک مورد در دیماه سال گذشته، برای کودتا تلاش کرد و با توزیع اسلحه در داخل خیابانهای تهران، امید داشت که از طریق ایجاد وحشت و رعب بتواند مردم را به انزوا بکشاند، مردم را به حاشیه براند و مردم از خانههایشان بیرون نیایند.
وی افزود: ما در شرایطی که این تجربه را چند ماه پشت سر گذاشتیم، نباید امروز به دنبال این باشیم که دولت استعفا بدهد تا یک فرصت برای دشمن ایجاد کند. معلوم است این معقول نیست. هیچ عنصری و با هر گرایش سیاسی که کمترین تعلقی به منافع ملی داشته باشد، چنین امری را دنبال نمیکند؛ چون استعفای دولت یعنی دشمن سوءاستفاده خواهد کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: برداشتشان خیلی تخیلی بود، خیلی رویایی فکر میکردند که بتوانند در ایران کودتا کنند، ولی در عین حال اقدام برای کودتا انجام دادند. در شرایطی که این تجربه را ما چند ماهی بیش نیست که پشت سر گذاشتیم، بعد امروز بیایم یک کاری کنیم خودمان که یک خلأ در اداره کشور ایجاد بشود، طبیعی است که تصور خیلی کودکانه دارند که اگر بتوانند دولت را کنار بگذارند، شرایط برای روی کار آمدن آنها فراهم خواهد شد.
تندروها با ایجاد بحران فکر میکنند به قدرت نزدیک میشوند
سلیمینمین با اشاره به حمایت برخی جوانان از جریانهای تندرو گفت: این آدمها به دلیل اینکه حرفهای افراطی میزنند، هم در طیف اصولگرا و هم در طیف اصلاحطلب، یکسری جوانان پرشور از اینها امکان دارد حمایت کنند، اما کسانی که تجربه دارند، کسانی که در گذشته مسائلی را خودشان رصد کردند، هرگز ایجاد بحران را به نفع جامعه نمیدانند.
وی افزود: فکر میکنند اگر یک بحرانی ایجاد بشود، اینها قادر خواهند بود به قدرت نزدیک بشوند و این واقعاً جای تأسف و تأثر دارد. تأکیدات رهبر شهید و دفاع بسیار پررنگ ایشان از آقای پزشکیان خیلی مهم است و هم رهبر جدیدمان بر وحدت و حمایت از رئیس دولت تأکید کردند، اما علیرغم این تأکیدات، این افراد مجدداً بر اینکه دولت به نوعی کنار برود تأکید میکنند تا فرصت برایشان ایجاد شود.
سلیمینمین در ادامه با اشاره به جملهای از امام خمینی(ره) گفت: جملهای از امام راحل من بگویم؛ آن تأکید ایشان اینکه اختلاف در میان کسانی که برای خدا کار میکنند هرگز بروز نمیکند. اختلاف بین کسانی بروز پیدا میکند که منافع شخصیشان را دنبال کنند.
وجود تندروها برای حکومت ضروری نیست
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که وجود تندروها برای کشور و حکومت لازم است، آیا این تحلیل درست است و آیا میتوان گفت تندروها از نظام و رهبری عبور کردهاند، اظهار کرد: ببینید، برای حکومت ضروری نیست. اما ما بنا نداریم که هیچ جریانی را از حضور در عرصه سیاسی محروم کنیم. الان چون راههای اصلاحطلب حضور دارند، حرفهای ساختارشکنانه میزنند، اما در عین حال هستند و باید باشند.
سلیمینمین افزود: چون این اصلاً خودش زمینه رشد است؛ یعنی مردم با عبور از اینها رشد پیدا میکنند. امروز از شعارهای مثلاً خیلی تند استقبال میکند، او باید تجربه کند این امر را. چگونه این امر را تجربه میکند؟ اینکه خودش در صحنه شاهد این خواهد بود که آیا اینها این حرفهایی که میزنند بر اساس مصالح ملی است یا خیر. خودش در میدان مقایسه میکند، درمییابد، به یک جمعبندی میرسد.
وی ادامه داد: با این تعبیری که میگوید حضور چنین افرادی ضروری است، موافق نیستم و حضور این افراد ضروری نیست. همه جریانهای سیاسی در کشور اگر پایبند به قانون اساسی باشند، میتوانند یا باید فرصت فعالیت سیاسی داشته باشند.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این فرصت فعالیت سیاسی، به پایگاه رأی آنها امکان تشکیل میدهد و ما این تشخیص را نیاز داریم، این رشد را نیاز داریم. اینها افرادی را با شعارهای خیلی زیبا، تندروانه جذب میکنند. ما نباید برای هر جریانی ایجاد محدودیت کنیم. مادامی که اعلام میکنند که به قانون اساسی پایبندند، باید به آنها این فرصت را داد.
مخالفت با تفاهم ایران و آمریکا، به خاطر منیت است، نه به خاطر منافع ملی
سلیمینمین در ادامه گفت: البته معتقدم ما باید سعی کنیم که آنهایی که با شعارهای زیبا و فریبنده جذب شدند، رشد کنند و این ممکن نخواهد بود الا اینکه محدودیت ایجاد نکنیم برای اینها.
وی افزود: اما باید آنان را نقد بکنیم چون اینها به گونهای برای اهداف دشمن، میدان و فرصت ایجاد میکنند. باید سعی کرد که نسبت به این افراد شناخت ایجاد کرد که به خاطر منافع خودشان، منافع ملت را کاملاً به خطر میاندازند.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به مخالفت یکی از چهره سیاسی علیه تفاهم ایران و آمریکا، گفت: یکی از این افرادی که امروز خیلی مواضع تندی علیه توافقنامه دارد، همراه با هیئت مذاکرهکننده و مشاورین و کسانی که لازم است در جریان مسائل باشند، به پاکستان سفر کرده بود.
وی ادامه داد: این به چه معنی است؟ به معنی این است که مذاکره را ضروری میداند. اما زمانی که در هیئت مذاکرهکننده راهش ندادند، بهشدت ضد مذاکره شد. او اگر با مذاکره مخالف بود که اصلاً نباید با این هیئت، به پاکستان میرفت. این که به پاکستان میرود، به این معنی است که مذاکره را لازم میبیند، اما چون منیت دارد و چون او را در هیئت مذاکرهکننده قرار ندادند، بهشدت از مذاکره انتقاد می کند. جوان امروز بداند که این به خاطر منیت است، نه به خاطر منافع ملی.
سلیمینمین در ادامه اظهار کرد: یا یک فردی را از یک کتابخانه مهمی کنار گذاشتند، قبل از آن از رئیس هیأت مذاکره کننده بهشدت تعریف میکرد. حالا بعد از کنار گذاشتن از کتابخانه که واقعاً هم بهدرستی کنارش گذاشته شده است، به شدت بر علیه رئیس هیأت مذاکره کننده سخن میگوید. اینها باید برای جوانها روشن بشود که اینها مسئله منیت است. در بسیاری از دعواها، منیت، منیت عامل این قضیه است، نه خیرخواهی، نه خداخواهی.
این فعال سیاسی اصولگرا در پایان گفت: این را باید مشخص کرد برای جوانان که کسانی که ظاهراً قشنگ حرف میزنند، اینها نه به خاطر منافع عمومی، بلکه بر اساس منیتها اختلاف ایجاد میکنند و دنبال قدرتطلبی هستند.