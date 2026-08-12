ماجرای ارسال پیامک قطع کالابرگ به مردم چیست؟

اخیرا پیامک‌هایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برخی افراد دارای سابقه خروج از کشور ارسال شده که در آن از آن‌ها خواسته شده برای احراز وضعیت اقامت خود به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند؛ اقدامی که موجب توقف موقت کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور شده است. بر اساس این پیامک‌ها، افرادی که سابقه خروج از کشور در اطلاعات ثبت‌شده آن‌ها وجود دارد، تا زمان احراز حضور و اقامت در ایران، مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود. دولت اعلام کرده است اعتبار کالابرگ مردادماه این افراد پس از تأیید اقامت، به صورت معوق پرداخت خواهد شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان این افراد، کسانی نیز حضور دارند که در حال حاضر در داخل کشور سکونت دارند، اما به دلیل نقص یا به‌روزرسانی نشدن اطلاعات ورود و خروج، در فهرست افراد نیازمند احراز اقامت قرار گرفته‌اند. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.