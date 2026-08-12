۱۶ تیم نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شدند
به گزارش تابناک، الاتحاد عربستان با پیروزی ۴-۱ مقابل الجزیره امارات به عنوان آخرین تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا سهمیه حضور در این رقابتها را کسب کرد.
استقلال و تراکتور (ایران)، الاهلی، النصر، الهلال، القادسیه و الاتحاد (عربستان)، العین، شبابالاهلی و الوصل (امارات)، السد، الغرافه و الشمال (قطر)، نفتچی و پاختاکور (ازبکستان) و نیروی هوایی (عراق) ۱۶ تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا هستند.
مراسم قرعهکشی لیگ نخبگان ۲۷ مرداد برگزار میشود و ۲۳ شهریور هم شروع این رقابتها خواهد بود.
در اینفوگرافیک زیر، این ۱۶ تیم معرفی شده است.
سید اول: الاهلی عربستان - العین امارات - السد قطر - استقلال ایران
سید دوم: نفتچی ازبکستان - نیروی هوایی عراق - النصر عربستان - شبابالاهلی امارات
سید سوم: الغرافه قطر - الوصل امارات - الهلال عربستان - تراکتور ایران
سید چهارم: الشمال قطر - القادسیه عربستان - الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان