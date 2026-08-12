صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

۱۶ تیم نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شدند

مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۷۰
| |
153 بازدید
لیگ نخبگان آسیا

به گزارش تابناک، الاتحاد عربستان با پیروزی ۴-۱ مقابل الجزیره امارات به عنوان آخرین تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد.

استقلال و تراکتور (ایران)، الاهلی، النصر، الهلال، القادسیه و الاتحاد (عربستان)، العین، شباب‌الاهلی و الوصل (امارات)، السد، الغرافه و الشمال (قطر)، نفتچی و پاختاکور (ازبکستان) و نیروی هوایی (عراق) ۱۶ تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا هستند.

مراسم قرعه‌کشی لیگ نخبگان ۲۷ مرداد برگزار می‌شود و ۲۳ شهریور هم شروع این رقابت‌ها خواهد بود.

در اینفوگرافیک زیر، این ۱۶ تیم معرفی شده است.

 سید اول: الاهلی عربستان - العین امارات - السد قطر - استقلال ایران

 سید دوم: نفتچی ازبکستان - نیروی هوایی عراق - النصر عربستان - شباب‌الاهلی امارات

سید سوم: الغرافه قطر - الوصل امارات - الهلال عربستان - تراکتور ایران

 سید چهارم: الشمال قطر - القادسیه عربستان - الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ نخبگان آسیا سهمیه آسیا استقلال سیدبندی قرعه کشی
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران «پیمان مکه» را با حملات انصارالله یمن یا حشدالشعبی عراق خواهد سنجید/ هرمز باید در عمل باز شود نه روی کاغذ
انتقال پیام نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به پزشکیان
سپاه باید آماده عملیات هوشمندانه در خاک دشمن باشد
وب گردی
پرشین هتل
عکس: GBU-57؛ بمبی که برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده شد
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
اعلام اقدامات عملیاتی درباره قتل حمیدرضا رجب زاده
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی
چنگیز وثوقی، بازیگر قبلِ انقلاب بستری شد
عکس العمل 14 دقیقه‌ای پزشکیان به سوال صریح خبرنگار تابناک
روایت مرشایمر از سرنوشت جنگ ایران و آمریکا
خبرنگار بی بی‌ سی: رضا پهلوی پست‌تر از مسعود رجوی است
تصاویر منتشر نشده از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
کالابرگ مرداد برای این افراد واریز نمی‌شود
محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت و نماینده رهبر معظم انقلاب در شعام شد
جلسه منجر به ترور رهبری به اصرار چه کسی برگزار شد؟
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره تدارک حمله به ایران! + زیرنویس
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۲۰ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۲ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
عدم واکنش ایران، اسرائیل و هند به «توافق مکه»؛ پیمان نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان چرا شکل گرفت؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005pRC
tabnak.ir/005pRC