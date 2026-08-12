طرح زلنسکی برای پایان دادن به جنگ با روسیه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: پیشنهادهایی را برای طرحی با هدف پایان دادن به جنگ با روسیه به مذاکره کنندگان آمریکایی ارائه داده‌ایم.

زلنسکی تصریح کرد: آمریکا می‌تواند به دفاع ما کمک کند، به ویژه در زمینه پدافند هوایی، و بر روسیه فشار وارد کند تا برنامه‌های متفاوتی داشته باشد، برای پایان جنگ آماده شود و آن را به تعویق نگذارد.