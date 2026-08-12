سروش ولی‌زاده، معروف به «هیپ‌هاپولوژیست» و ملقب به «دکتر رپ‌فارسی»، در اقدامی برای ایجاد انگیزه میان داوطلبان کنکور اعلام کرد از میان افرادی که امسال در رشته پزشکی پذیرفته شوند، قرعه‌کشی خواهد کرد.

سروش ولی‌زاده، معروف به «هیپ‌هاپولوژیست» و ملقب به «دکتر رپ‌فارسی»، در اقدامی برای ایجاد انگیزه میان داوطلبان کنکور اعلام کرد از میان افرادی که امسال در رشته پزشکی پذیرفته شوند، قرعه‌کشی خواهد کرد.

بر اساس وعده این رپر، برنده یا برندگان این قرعه‌کشی، هزینه پرواز و بلیت سفرشان تأمین می‌شود و به کنسرت او دعوت خواهند شد.

هیپ‌هاپولوژیست که در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های شناخته‌شده و جنجالی رپ فارسی تبدیل شده و مخاطبان جوان زیادی دارد، با این اقدام تلاش کرده قبولی در رشته پزشکی را با یک مشوق متفاوت به چالش و انگیزه‌ای برای کنکوری‌ها تبدیل کند.