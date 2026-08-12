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جایزه جالب رپر معروف برای قبولی کنکوری‌ها در پزشکی

سروش ولی‌زاده، معروف به «هیپ‌هاپولوژیست» و ملقب به «دکتر رپ‌فارسی»، در اقدامی برای ایجاد انگیزه میان داوطلبان کنکور اعلام کرد از میان افرادی که امسال در رشته پزشکی پذیرفته شوند، قرعه‌کشی خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۶۴
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سروش ولی‌زاده

سروش ولی‌زاده، معروف به «هیپ‌هاپولوژیست» و ملقب به «دکتر رپ‌فارسی»، در اقدامی برای ایجاد انگیزه میان داوطلبان کنکور اعلام کرد از میان افرادی که امسال در رشته پزشکی پذیرفته شوند، قرعه‌کشی خواهد کرد.

بر اساس وعده این رپر، برنده یا برندگان این قرعه‌کشی، هزینه پرواز و بلیت سفرشان تأمین می‌شود و به کنسرت او دعوت خواهند شد.

هیپ‌هاپولوژیست که در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های شناخته‌شده و جنجالی رپ فارسی تبدیل شده و مخاطبان جوان زیادی دارد، با این اقدام تلاش کرده قبولی در رشته پزشکی را با یک مشوق متفاوت به چالش و انگیزه‌ای برای کنکوری‌ها تبدیل کند.

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سروش ولی زاده خواننده رپ جایزه کنکور رشته پزشکی کنسرت
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