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آزادی شهروند آمریکایی پس از تماس ترامپ با پوتین

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت مسکو پس از گفت‌وگوی او با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با آزادی «رابرت گیلمن» شهروند آمریکایی که در روسیه زندانی بود، موافقت کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۶۰
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ترامپ

به گزارش تابناک، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «پس از گفت‌وگوهایم با رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین، روسیه با آزادی او، کاملا بر مبنای ملاحظات بشردوستانه موافقت کرده است.»

«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه از مقام‌های روسیه به دلیل همکاری با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا برای آزادی رابرت گیلمن تشکر کرد.

روبیو در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «از روسیه به دلیل همکاری با فرستاده ویژه استیو ویتکاف برای آزادی آقای گیلمن و فراهم کردن امکان دریافت درمان پزشکی مورد نیاز او در آمریکا تشکر می‌کنیم.»

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آمریکا ترامپ روسیه شهروند آمریکایی آزادی ولادیمیر پوتین
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